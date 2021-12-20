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В Европе наступает полный энергетический хаос — Вучич

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В Европе наступает полный энергетический хаос - Вучич

Президент Сербии Александр Вучич 19 декабря во время осмотра ТЭЦ «Костолац» заявил о том, что в некоторых странах Европы многократный рост цен спровоцировал наступление «полного хаоса».

Вучич добавил, что сейчас в Сербии у всех есть электричество. Исключение составляет порядка 500 домохозяйств, число которых находится на грани статистической погрешности.

«Нам удалось обеспечить всех электричеством, сеть стабильна. Мы можем немного успокоиться, хотя полный хаос только наступает в значительной части Европы. Это видно буквально везде, на всех биржах, по всем ценам», — заявил он.

По словам Вучича Сербию спасло строительство на своей территории «Балканского потока». За это страна от России получила скидку на топливо. Помимо этого, Сербия закупает мазут в Азербайджане и Иране.

Источник: https://news-front.info/2021/12/19/v-evrope-nastupaet-polnyy-energeticheskiy-haos-vuchich/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=v-evrope-nastupaet-polnyy-energeticheskiy-haos-vuchich
Метки: вучич, Европа, новости мира, последние новости, Сербия
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 8380 6120
    чужой два часа назад

      Россия сократила в разы поставки по Ямалу.
      Не хочет сырьевой придаток обогощаться за счет Европы.

    • 28652 5526
      Русофил два часа назад

        И чтo cербы начнут делать автo урoвня Мерседес?
        хрена

        • 20206 16864
          маринаРусофил 22 мин. назад

            Переживаешь за Германию свою??мерсы будут дорогие очень или остановят производство из-за нерентабельности :
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        • 28652 5526
          Русофил три минуты назад

            Да
            Немцев ДАВЯТ и не тoлькo их.
            Пoсмoтрим чем закoнчится.
            Англия удрала и Меркель удрала
            Будет интереснo

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