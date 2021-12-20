В Европе наступает полный энергетический хаос — Вучич
Президент Сербии Александр Вучич 19 декабря во время осмотра ТЭЦ «Костолац» заявил о том, что в некоторых странах Европы многократный рост цен спровоцировал наступление «полного хаоса».
Вучич добавил, что сейчас в Сербии у всех есть электричество. Исключение составляет порядка 500 домохозяйств, число которых находится на грани статистической погрешности.
«Нам удалось обеспечить всех электричеством, сеть стабильна. Мы можем немного успокоиться, хотя полный хаос только наступает в значительной части Европы. Это видно буквально везде, на всех биржах, по всем ценам», — заявил он.
По словам Вучича Сербию спасло строительство на своей территории «Балканского потока». За это страна от России получила скидку на топливо. Помимо этого, Сербия закупает мазут в Азербайджане и Иране.Тональность МИД РФ внушает оптимизм. Тональность США — снисходительную улыбку
Россия сократила в разы поставки по Ямалу.
Не хочет сырьевой придаток обогощаться за счет Европы.
И чтo cербы начнут делать автo урoвня Мерседес?
хрена
Переживаешь за Германию свою??мерсы будут дорогие очень или остановят производство из-за нерентабельности :
“Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что долгосрочные контракты «Газпром» продолжает выполнять, но отказывается заполнять европейские газовые хранилища, в которых заполнены минимально – примерно на 64%. Это Боррель считает средством давления на ЕС, чтобы Брюссель одобрил «Северный поток-2».
В конце прошлой недели Федеральное сетевое агентство ФРГ объявило, что одобрения и запуска «Северного потока-2» не стоит ждать ранее июня 2022 года. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о несоответствии газопровода антимонопольным законам ЕС. Постпред РФ в ЕС Владимир Чижов подчеркнул, что это политическое решение. «Тут смесь внешней политики, я бы сказал общезападной и внутригерманской», – сказал дипломат. При этом в Германии отвергли политические мотив в отношении «Северного потока-2» и назвали его чисто коммерческим проектом, который должен соответствовать всем требованиям.
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В результате действий «Газпрома» цены на январские поставки газа поднялись до 1664,7 доллара за тысячу кубометров, в феврале газ стоит 1662 доллара, а в марте – 1478 доллара, свидетельствуют данные биржи ICE в Лондоне. До середины 2022 года газ стоит не менее 1000 долларов за тысячу кубометров. Это означает, что газовый кризис продлится весь 2022 год…
п.с. знатное правительство США всучило Германии -сплошные трангендерные тетки со сдвинутой психикой -синдромом греты.
Да
Немцев ДАВЯТ и не тoлькo их.
Пoсмoтрим чем закoнчится.
Англия удрала и Меркель удрала
Будет интереснo