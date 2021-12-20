Президент Сербии Александр Вучич 19 декабря во время осмотра ТЭЦ «Костолац» заявил о том, что в некоторых странах Европы многократный рост цен спровоцировал наступление «полного хаоса».

Вучич добавил, что сейчас в Сербии у всех есть электричество. Исключение составляет порядка 500 домохозяйств, число которых находится на грани статистической погрешности.

«Нам удалось обеспечить всех электричеством, сеть стабильна. Мы можем немного успокоиться, хотя полный хаос только наступает в значительной части Европы. Это видно буквально везде, на всех биржах, по всем ценам», — заявил он.

По словам Вучича Сербию спасло строительство на своей территории «Балканского потока». За это страна от России получила скидку на топливо. Помимо этого, Сербия закупает мазут в Азербайджане и Иране.