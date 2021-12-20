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Путешествие на воздушном шаре

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Валентин Алексеевич Ефремов, путешественник, пилот на воздушном шаре «Святая Русь».

Валентин Алексеевич Ефремов – Председатель Нижегородского «Клуба путешественников», дважды лауреат «Книги рекордов Гиннесса» и России. Награждён высшей наградой Российской Академии наук «Орденом Ломоносова», высшей экономической премией «Берестяной свиток», занесён в книгу «Люди нашего тысячелетия».

Валентин Алексеевич совершил многие путешествия на воздушном шаре и не только. Он побывал в разных странах, на разных континентах. О том, какова цель его путешествий, и какие приключения, испытания довелось пережить в разные моменты этих путешествий, вы узнаете из нашей программы.

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#Ефремов #воздушныйшар
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0oOSNV8lhT8
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