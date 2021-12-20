Когда-то я наивно полагал, что обыкновенная лопата состоит ровно из одной части — собственно, лопаты и служит она единственной цели — копать. Позже, сломав об картошку свою первую штыковую лопату, выявил, что на самом деле лопата двухкомпонентна: железку выгодно дополняет деревяшка. Приступив к самостоятельному ремонту осознал, что частей у лопаты минимум три, а если присмотреться — то и все четыре: железка с тулейкой, деревяшка и саморез (в исторически бедных областях — гвоздик), которым деревяшка крепится к железке в районе тулейки. В 2016 году удалось своими руками вернуть к активной жизни лопатку, сделанную ещё до революции и принимавшую участие в Великой Отечественной. Пока изучал матчасть и посильно мастерил — разверзлись военно-исторические бездны.Внезапно оказалось, что концепция применения лопатки описана аж в Ветхом Завете. Что уж говорить о буме шанцевого изобретательства до и после обеих мировых войн? В своё время удалось подержать в руках и пообщаться и с непосредственным пользователем советской лопаты-миномёта, про которую обычно рассказывают «копала как миномёт и стреляла как лопата», а также побывать в недрах одного военно-инженерного научно-исследовательского учреждения, продолжающего и в наши дни работу по дальнейшему совершенствованию обыкновенной лопатки. Пока что перспективным экзоскелетом и передовым боевым роботом индивидуальное укрытие под вражеским огнём не выроешь, речку на них не переплывёшь и рыбу не пожаришь.С целью ликвидации всеобщей шанцевой безграмотности населения, установления исторической правды и непосредственного изучения этапов появления и становления шанцевого инструмента в целом и малой пехотной лопатки в частности в качестве ответственного специалиста «Специнформ» пригласил в гости эксперта с мировым именем — Вадима Шутикова. Знай наших!В обозримом будущем с экспертами рубрики «Знай наших!» обсудим вопросы практического выживания в природе, банковской автоматизации, обратимся к истории появления каски, ознакомимся с состоянием ракетно-ядерного щита и меча Родины, возьмёмся и за прочие любопытные темы. Буду держать вас в курсе.✉️ Для связи с редакцией: info©spezinform.ru (замените © в адресе на @).✉️ Для связи с Михаилом Михиным: mihin©spezinform.ru (замените © в адресе на @).⚠️ Поддержать «Специнформ» материально: http://tacticmedia.ru/donate/SpeZinform.php«Специнформ» в Instagram: https://www.instagram.com/spezinform«Специнформ» в Telegram: https://t.me/spezinform_ru или spezinform_ru*****Краткое содержание видеоинтервью:0:00 — предисловие2:36 — об интересе к шанцевому инструменту и его заслугах4:20 — о «лопатной» терминологии7:10 — о пользе медного гвоздика и размерах8:59 — как правильно именовать «сапёрную» лопату13:10 — о появлении малой пехотной лопаты20:22 — о патенте на малую пехотную лопату25:30 — история русской малой лопаты31:27 — о нюансах крепления рукояти лопаты32:35 — производители малых лопат в России и СССР38:42 — о «тупых» и «острых» лотках и заточке граней45:08 — о самых лучших малых лопатах и культуре производства47:18 — о навыках работы малой лопатой50:25 — о рациональной технологии копания53:18 — об усовершенствованиях и перспективах развития малой лопаты56:37 — о «лопатной» экзотике и сфере применения лопаты1:4:16 — о чехлах для малой лопаты1:5:49 — об универсальных лопатах и их изобретателях1:14:2 — лопата в рукопашном бою1:18:56 — опубликованные исследования Вадима Шутикова1:20:53 — о выборе лопаты для себя1:24:27 — об исследователях истории малой лопаты1:29:10 — а вот был такой случай…*****#знайнаших #история #специнформ #армия #фортификация #ссср #эксперт #лопата #выживание #инструмент #оборона #солдат #война #знайнаших! #шанцевый