

Американцы повесили себе на мундиры медаль «За победу в холодной войне». На оборотной стороне медали выбито «2 сентября 1945 – 26 декабря 1991».



Поражает первая дата – ведь 2 сентября 1945 года на борту американского линкора Миссури представителями США, России и Японии была подписана безоговорочная капитуляция Японии. Считается, что это дата окончания Второй мировой войны, хотя на Курилах боевые действия еще продолжались.

Красная армия начала войну с Японией по просьбе Рузвельта на Ялтинской конференции – ровно через три месяца, как было определено договором, после окончания войны с Германией.



США удалось добиться согласия Сталина, иначе, по подсчетам военных экспертов США, на завершение войны без помощи СССР им понадобилось бы два года, а потери оценивались в миллион человек.



В обмен на согласие Советскому Союзу возвращались Курильские острова и Южный Сахалин, да и самим нам нужно было вернуть Японии долги за Хасан, Халхин-Гол и за постоянную угрозу нападения на Дальний Восток уже как союзника Германии.

Особый цинизм и лицемерие состоят в том, что в то время, когда советские солдаты, выполняя союзнические договоренности, жертвовали собой, тем самым сохраняя жизни десятков тысяч американских солдат, руководители США уже обозначили начало холодной войны, в том числе и против жертвующих собой советских воинов.

Называя вещи своими именами, это откровенная подлость и вероломство, отсутствие совести. Но понятия морали и совести традиционно не вписываются в либерально-демократические американские ценности. Да, Америка превыше всего, а все остальное – химеры, как и гибнущие за них люди.

Об однополярном мире и его провале

С концом СССР наступил однополярный мировой порядок, в котором США сами себя определили гегемоном. Эйфория победителя захлестнула Штаты, и они свои атлантические ценности стали внедрять по всему миру, не останавливаясь перед применением силы, совершением государственных переворотов и организацией «цветных революций».



Войны разного уровня против стран, пытавшихся бороться за свою независимость и природные ресурсы, вседозволенность стали для США и союзников рутинным делом.

Но такой золотой для Запада однополярный период не мог продолжаться исторически долго. Кроме того, за три десятилетия образовалось еще два новых мировых центра силы, в первую очередь Китай, который США, увидев рыночную экономику, отнесли к стране возрождающегося капитализма, и неожиданно – полузабытая Россия.



Пекин и Москва вдруг заявили о своих национальных интересах и самостоятельной внешней политике.

США оказались к этому не готовы. Тем более что однополярная система показала свою несостоятельность, развратив их безответственностью и полупаразитическим образом жизни, бесконечными войнами и конфликтами, и все это привело к ее закату. Председатель Объединенного КНШ США генерал Марк Милли заговорил о трехполярном мире: США, Россия, Китай.

Наступил период неопределенности, который можно назвать переходным или же трансформацией мирового порядка.

Когда завершился этот монополярный миропорядок, точно нигде не сказано, никаких документов нет, впрочем, как их и не было при его образовании.

Но все же в качестве его окончания наиболее подходит дата 16 августа 2021 года по двум событиям. Первое: кадры бегства США из Кабульского аэропорта и все, что его сопровождало, вошедшие в историю и показанные всему миру, наиболее точно символизируют конец американской гегемонии.

Второе: официальное выступление Джо Байдена с его комментариями об обстоятельствах завершения миссии США в Афганистане и повороте во внешней политике США.

Новый поворот

В своем выступлении Байден фактически провозгласил, что Америка будет заниматься собой, решать свои проблемы, обеспечивать свою безопасность и бороться со своими соперниками – Китаем и Россией. Мир США больше менять не собираются – он такой, какой есть. И к прежнему статусу США возврата нет.

Но для соперников Америки было разъяснено, что добиваться своих целей, ну да, в первую очередь внутренних, США будут любыми средствами, а все остальные должны быть готовы к этому.



Понимать это надо так, что США возвращаются домой заниматься внутренними проблемами, без решения которых трудно да и невозможно справиться с мировыми. А разговоры о демократии являются вторичными.

Да, лозунг «Америка превыше всего» правильный, когда он касается решения национальных внутренних проблем, но он агрессивен и неприемлем, когда обращен вовне – как попытка возвращения к однополярному миру.

Но в США за 30 лет вседозволенности и в немалой мере паразитического образа жизни за счет многих стран выросло поколение элиты, не представляющее себе иного статуса США, кроме как единственной супердержавы в мире.



Согласиться на иное место они не позволят никакому Байдену. Для них США – непререкаемый и непревзойденный образец, и они любят говорить: «Я не знаю, куда придет Америка. Но я знаю, что она придет первая».

Не дать дружить Китаю и России

Как видите, США в стратегии определились четко. Китай для них в плане противоборства за лидирующее положение в мире стал номером первым, и ослаблять нужно именно его. Россия – вторая, которую вынужденно уважают, вернее, боятся, но только как сильную военную державу.

Стратегические отношения в треугольнике будут именно такими, и эта стратегия поддерживается администрацией Байдена и она соответствует стратегии Трумэна от 12 мая 1947 года, изложенной в речи конгрессу. Она более известна как доктрина Трумэна.

Отсюда в отличие от Трампа всемерная поддержка НАТО, поворот к ЕС, встреченный с большим воодушевлением, настрой Европы на удаление от Китая и укрепление позиции США в ИТР.



Создаваемый АУКУС хорошо вписывается в эту стратегию, но плохо сочетается с заявлением о том, что США займутся внутренними проблемами и перестанут играть роль мирового жандарма. Но США этим не поступятся, пока не получат достойный отпор.

Байден сейчас сосредоточен не на внутренних проблемах, а на проблеме главного соперника США – Китае, но Россия мешает полностью отдаться борьбе с КНР.



Главная задача США – не допустить сближения России с Китаем, и на этом построена политика сдерживания. В ход идет все вплоть до откровенных провокаций, ибо это азы англосаксонской дипломатии, к этому мы всегда должны быть готовы.



США уверены, что у нас много разногласий с Китаем, которые надо усилить и использовать сейчас или в перспективе.



Нынешняя формула китайско-российских отношений, как некоторым видится в США, состоит из следующего постулата «не всегда вместе, но никогда друг против друга», должна выглядеть «не всегда друг против друга, но лишь бы никогда вместе».



Это идеальная для США схема взаимоотношений Китая и России. Причем для США она вынужденная, потому что ныне нереально стравить наши страны до состояния, наблюдавшегося в 70-е годы прошлого века.

Советский Союз имел очень хорошие отношения с Китаем долгое время. Ввиду своей необразованности и в какой-то степени в противовес политике Сталина разваливать их, причем грубо и бестактно, начал еще Хрущев.



Спустя какое-то время президент США Ричард Никсон этим воспользовался и усилиями госсекретаря Генри Киссинджера превратил Китай из союзника СССР в союзника собственного, вынудив нас сосредоточить на Дальнем Востоке и в Забайкалье около трех десятков дивизий и даже образовать в Улан-Удэ Ставку войск Дальнего Востока с включением в нее Тихоокеанского флота.

На создание инфраструктуры ТВД, обустройство десятков тысяч офицеров и их семей государством были затрачены колоссальные средства, так нужные для улучшения жизни народа.



Дело дошло до вооруженных действий на острове Даманском, и лишь через много лет, уже после смерти Брежнева наши отношения стали улучшаться. Свидетельствую обо всем этом как командир двух дивизий ДВО того периода.

У нас имеются серьезные прорехи в трактовке истории. Например, не в должной мере показана роль Никиты Хрущева в разрушении Советского Союза и социалистической системы в целом, который все бросил на очернение и опошление роли Сталина в создании и становлении государства.



Мы не хотим признаться себе об истинном виновнике начала краха социалистической системы, потому что тогда абсолютно в другом качестве, до громадных размеров вырастает заслуга Сталина в создании нашего государства и его развитии в течение 30 лет.



Опять боимся поссориться с либерал-демократами? А напрасно! Пришло время определиться. И вспомнить, что истинную роль Хрущева в разрушении страны, несмотря на свою классовую ограниченность, определил Уинстон Черчилль.

В ноябре 1964 года в английском парламенте, когда отмечали 90-летие Черчилля и был предложен тост за него как за самого ярого и последовательного врага России, Черчилль бросил фразу: «К сожалению, имеется человек, который нанес вреда Стране Советов в тысячу раз больше, чем я. Это Никита Хрущев. Давайте похлопаем ему!».



Конечно, здесь Черчилль проявил скромность, один ноль можно отбросить, но это ничуть не умаляет заслуг Хрущева в разрушении страны. А в вину Иосифу Сталину можно поставить одно – вовремя не раскусил необразованного и недалекого Хрущева, интригана и аппаратчика.

В сегодняшней неопределенной и хаотизированной международной обстановке, в условиях ухудшения отношений с США Китай не заинтересован в ослаблении России, наоборот – важным фактором обеспечения национальной безопасности обоих государств остается взаимная заинтересованность в стабильном и устойчивом развитии каждого из них.



Вместе с тем ставки в геополитическом противоборстве трех держав чрезвычайно высоки и нельзя сбрасывать со счетов вероятность инициированных американцами изощренных маневров с целью раскола стратегического партнерства Москвы и Пекина.



США прекрасно понимают, что военная мощь России увеличивает возможный потенциал Китая во всех сферах деятельности – от экономических до военных.

Одновременно эффективно сдерживать Китай и Россию у американцев не хватит сил, поэтому главные усилия сосредоточены в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а с Россией достаточно говорильни только по проблемам, где Россия сильнее: ядерная проблематика, киберпространство и космос.

Никакого сближения и нормализации с Россией быть не должно, наоборот, создавать напряженность по всему нашему периметру и активно использовать Украину как пугало и плацдарм агрессии. Все ресурсы США должны быть сосредоточены против главного врага – Китая.

Перед встречей Путина и Байдена состояние отношений между двумя странами и их перспективы наиболее точно выразил профессор США Николас Гвоздев, являющийся одним из самых подготовленных исследователей: «Термин «нормализация» лучше пока забыть.



Соревновательный и враждебный характер отношений между Вашингтоном и Москвой больше не является отклонением от нормы – он и есть норма. Что нам сейчас нужно, так это найти способ регулировать эти взаимодействия, создавать рамки для дискуссий и встреч.



Тактика прекращения контактов в знак протеста и наказания России за ее действия контрпродуктивна. Россия остается одной из немногих держав, которые могут пресекать реализацию интересов Соединенных Штатов по широкой географической и функциональной повестке дня.



В полумесяце, протянувшемся от Арктики до Средиземного моря и Индийского и Тихого океанов, Россия – серьезный игрок. Этот игрок обладает огромным ядерным и киберарсеналом. Контакт с этим игроком не награда ему, а стратегическая необходимость».

Россию всегда недооценивали наши враги и соперники. Так было и в 1941 году, и после окончания холодной войны, и это продолжается сейчас.



Недооценка России относится к числу стратегических ошибок США и ЕС, ибо в настоящее время на карту поставлено все. И наша страна может оказаться той гирей, которая перевесит общую чашу весов.



Двуглавая проблема

Государственный герб России представляет собой изображение двуглавого орла, который, сохраняя государство, смотрит и на Запад, и на Восток. И это вполне естественно ввиду того, что две трети страны расположены в Азии, а одна треть – в Европе.

Россия за три сотни лет, начиная со времен Петра Великого, много взяла от Европы для своего развития, но в то же время дала и ей возможность развиваться, прикрыв собой во времена монголо-татар, затем поставила на место Наполеона, а в прошлом веке освободила от Гитлера и фашистской идеологии.



Это непростое перечисление, за этими глобальными событиями и мировой войной десятки миллионов погибших и искалеченных русских и советских людей. Это значительно сдерживало наше развитие.

Европейская треть России значительно освоена, чего не скажешь о ее восточной части. В настоящее время Сибирь, особенно после разрушения СССР, продолжает оставаться лакомым куском и источником природных ресурсов для Европы, практически израсходовавшей все свои природные богатства в период развития.

В настоящее время Европа как цивилизация практически себя исчерпала и находится на стадии заката и разложения.



Утратила свою внешнеполитическую независимость, создала структуру ЕС, которая находится на грани кризиса, к тому же приняла участие в агрессии против Югославии, Ирака, своим участием приблизила НАТО к границам России.



Устроила мигрантскую вакханалию. И фактически поддерживает Украину в провокационных действиях против России. В целом Европа ведет себя по отношению к России недружественно и агрессивно.

Евросоюз, выполняя волю США, выступает сейчас в роли главного вассала, особенно во внешнеполитической деятельности, и хозяева готовят его к различным провокациям, локальным и гибридным войнам за свои интересы.



В военном конфликте любой интенсивности с Россией роль пушечного мяса ему гарантирована.

ЕС не понимает, что сейчас за ним только прошлое, которое себя исчерпало почти по всем направлениям, в том числе и военном. Надежда на США слабая, особенно с учетом опыта Афганистана.



Никакой десантной операции быть не может – вспомните, даже Сталин три года призывал их к открытию второго фронта в период мировой войны, но его открыли, когда война в Европе подошла к концу и наступило время делить лавры победителя в соответствии с логикой англосаксонской дипломатии.



Вот признание начальника Генштаба Великобритании, изложенное в книге Уинстона Черчилля «К третьей мировой войне»:



«Когда англо-американская сторона открыла второй фронт в Нормандии в июне 1944 года, то это было уже вовсе не для облегчения положения советских войск на Восточном фронте. Это было для того, чтобы самим также присутствовать в Европе при окончании войны».

Способен ли ЕС на ведение даже локальных войн? Вряд ли, война требует больших затрат материальных и природных ресурсов, которые в Европе уже исчерпаны.



Но в последние годы в Европе появились руководители, не понимающие разницы между войной и боем, которые с легкостью и безответственностью призывают к войне и готовы на любые провокации для ее начала.

Им стоит уяснить, что войну ведет государство, сражаются армия и народ, а гибнут в основном мирные люди, до детей включительно. Главное – понять цель войны и возможность победы.



Войну вообще нельзя начинать ни при каких обстоятельствах, если нет уверенности в победе, невзирая на свои желания или просьбы, пожелания и подсказки со стороны. Ибо это уже преступление и предательство своего народа.



Ответственным в любом случае является руководитель государства. Победителей не судят. Судят тех, кто развязал войну, проиграл ее и совершал в ходе ее воинские преступления и преступления против человечества.



Судят жестоко, по опыту Нюрнбергского трибунала – вплоть до виселицы или пожизненного заключения.