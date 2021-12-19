Прямо сейчас мы должны нацелиться на Путина
«Мы должны использовать весь набор инструментов, который у нас есть. Прямо сейчас мы должны нацелиться на Путина и его окружение. Виновные в агрессии должны чувствовать личные последствия, например, что они больше не смогут поехать на Елисейские Поля в Париж за покупками»(с) Кристана Ламбрехт, министр обороны Германии
А давайте так, Украина входит в состав РФ в качестве Новороссийского Федерального Округа, а Путин и его окружение больше не ездят за покупками в Париж на Елисейские поля. Обмен должен быть равнозначным.
PS. Правильные варианты заголовков:
1. Министр обороны Германии нацелилась на Путина.
2. Германия хочет помешать Путину шопиться в Париже
3. Путину закроют доступ к зимней коллекции 2021-го года, если он нападет на Украину.
«Мы должны использовать весь набор инструментов, который у нас есть. Прямо сейчас мы должны нацелиться на Путина и его окружение. Виновные в агрессии должны чувствовать личные последствия, например, что они больше не смогут поехать на Елисейские Поля в Париж за покупками»(с)
Мы всё привезём им САМИ
Кристана Ламбрехт, министр обороны Германии
Елисейские поля. Вчера. https://twitter.com/i/status/1472546170337742853
Бла, бла, бла… Пустозвонство, однако.
Есть такое, что на порядок важней, чем кружевные трусики из Европы.