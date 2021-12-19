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Прямо сейчас мы должны нацелиться на Путина

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«Мы должны использовать весь набор инструментов, который у нас есть. Прямо сейчас мы должны нацелиться на Путина и его окружение. Виновные в агрессии должны чувствовать личные последствия, например, что они больше не смогут поехать на Елисейские Поля в Париж за покупками»(с) Кристана Ламбрехт, министр обороны Германии

А давайте так, Украина входит в состав РФ в качестве Новороссийского Федерального Округа, а Путин и его окружение больше не ездят за покупками в Париж на Елисейские поля. Обмен должен быть равнозначным.

PS. Правильные варианты заголовков:

1. Министр обороны Германии нацелилась на Путина.
2. Германия хочет помешать Путину шопиться в Париже
3. Путину закроют доступ к зимней коллекции 2021-го года, если он нападет на Украину.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7307182.html
Метки: Германия, Путин, Украина, юмор
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Видеоблог No. 64
3 Комментария » Оставить комментарий
  • 28638 5520
    Русофил два часа назад

      «Мы должны использовать весь набор инструментов, который у нас есть. Прямо сейчас мы должны нацелиться на Путина и его окружение. Виновные в агрессии должны чувствовать личные последствия, например, что они больше не смогут поехать на Елисейские Поля в Париж за покупками»(с)
      Мы всё привезём им САМИ

      Кристана Ламбрехт, министр обороны Германии

    • 8132 6702
      Женечка час назад

        Елисейские поля. Вчера. https://twitter.com/i/status/1472546170337742853

        1
        1
      • 15952 14430
        Руса час назад

          Бла, бла, бла… Пустозвонство, однако.
          Есть такое, что на порядок важней, чем кружевные трусики из Европы.

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