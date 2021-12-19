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Гиперзвуковые проблемы

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К вопросу о "военных мультиках".
В США провалились очередные испытания гиперзвуковых ракет.

При попытке запустить гиперзвуковую ракету AGM-183A с борта стратегического бомбардировщика Б-52 "Стратафортресс", запустить ракету не удалось "по неизвестным причинам". Запуск просто не смог осуществиться, несмотря на то, что на подготовку к новым испытаниям ушло 5 месяцев после предыдущего провала. В целом же, это третий подряд провал разработки с апреля 2021 года, при этом в планах у ВВС США было провести в 2021-м году 3 успешных испытания. По итогу, не получилось практически ничего и теперь планы испытаний перенесены на следующий год после выяснения причин продолжающихся сбоев. Стоит вспомнить, что не так давно провалились испытания и гиперзвуковой ракеты предназначенной для ВМС США. Во время испытаний на Аляске ракету просто не смогли запустить из-за сбоев базовых систем. Глава программы рвал и метал по этому поводу, так как пуск имел политическое значение и с его помощью хотели утереть нос китайцам.

Это опять опять же к вопросу о том – ну запустили какой-нибудь "Циркон" или "Кинжал", и что?
Разница в том, что у нас это уже летает, а США пока застряли на этапе испытаний, что лишний раз демонстрирует сложность разработки этого вида высокотехнологичных вооружений. Разумеется, США в ближайшие годы смогут довести свои ракеты до ума (как у нас, несмотря на провальные испытания, доводили до ума "Булаву") и поставить их на вооружение, но это явно не тот случай, когда сократить отставание можно легко и по щелчку пальцев.

Отсюда и внимание у нас и за рубежом к пускам российских гиперзвуковых ракет. У нас они уже летают с боевых носителей (корабли, самолеты – с 2017-2018 года первые комплексы находятся на опытно-боевом дежурстве; кроме того, как отмечают эксперты НАТО, российские конструкторы добились неприятных для НАТО успехов в вопросах повышения точности этих ракет), а США пока застряли на этапе разработки и испытаний, имея отставание от России примерно в 3 года и 1-1,5 года от Китая.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7306058.html
Метки: гонка вооружений, Россия, США, технологии
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