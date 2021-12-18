Не факт. Владимир Арсеньев. Секретные миссии путешественника
Знаменитый путешественник Владимир Арсеньев известен, прежде всего, как исследователь Уссурийского края и писатель: автор легендарных повестей о Дерсу Узале, которые переведены на множество языков, и по которым снято несколько фильмов. Но мало кто знает, что помимо научных задач, экспедиции Арсеньева имели военные цели. Арарат Кещян и программа «НЕ ФАКТ!» отправились в Приморский край, чтобы разобраться, на самом ли деле одной из задач экспедиции был поиск в неисследованных землях японских шпионов? Действительно ли Арсеньев, официально оставив военную службу, боролся с китайскими преступниками хунхузами? И правда ли, что таёжные жители Уссурийского края боялись сотрудничать с русскими?
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