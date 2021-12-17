Передовой отряд главной мировой силы. Чей план реализуют Шваб и Ротшильд?
Как и зачем фондовые структуры стравливают между собой банки, промышленность и государство. Как хозяева дискурса последовательно воплощают в жизнь ВСЕ написанные антиутопии. Какие 4 страны им нужнее всего лишить суверенитет. Каким именно образом золотой миллиард, по их расчетам, должен превратится в единственный и на что можно надеяться, противостоя настолько сильным противникам. Об этом и многом другом рассказывает аналитик Сергей Борисович Переслегин.
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