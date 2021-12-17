Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика

Передовой отряд главной мировой силы. Чей план реализуют Шваб и Ротшильд?

168 0

Как и зачем фондовые структуры стравливают между собой банки, промышленность и государство. Как хозяева дискурса последовательно воплощают в жизнь ВСЕ написанные антиутопии. Какие 4 страны им нужнее всего лишить суверенитет. Каким именно образом золотой миллиард, по их расчетам, должен превратится в единственный и на что можно надеяться, противостоя настолько сильным противникам. Об этом и многом другом рассказывает аналитик Сергей Борисович Переслегин.

Канал С. Переслегина Социософт.ТВ https://youtube.com/user/psychotechnology
Поддержать передачи с Сергеем Переслегиным канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Книжный магазин “День” https://den-magazin.ru/utm/110
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/

#ДеньТВ #Переслегин #мироваяэлита #Шваб #Ротшильд #фонды #капитализм #золотоймиллиард
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IQwMXiGCMMg
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
По новостям и событиям: Лига Справедливости
Рождение Тартарии
Иван IV Васильевич Грозный - прародитель Российской империи
Россия: главные аспекты мобилизационного проекта
Сирия, ИГИЛ, последние новости 24 февраля 2016
Бэкграунд, выпуск-304 за 18 мая 2013
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 08 октября 2020
Бэкграунд, выпуск-247 за 3 марта 2012

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru