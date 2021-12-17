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Экономика долгов. Где хранить сбережения в 2022. Валентин Катасонов

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01:33 ​Глобальный долговой рынок, по разным оценкам, где-то от $300 до 500 триллионов (без деривативов). Монетарные агрегаты М0 ведущих центробанков (напечатанные​​деньги) – где-то $25 триллионов. Остальное – долги участников глобального “рынка” друг другу. Как долго копятся эти долги? Как эти долги могут быть погашены?
19:10 Интеграция книга Джона Колемана – “Комитет 300. Тайны мирового правительства”.
20:44 Какие возможные сценарии погашения долгов мировой экономики? Переход на цифру – это метод списания этих долгов? Через​​ ​комбинацию двух механизмов: гиперинфляция и экспроприации​ ​активов в результате денежной реформы –​​переход на “цифру”. Может быть реализован сценарий 1991-1992 гг​ когда​ при развале СССР​ провернули похожую ситуацию, только теперь в глобальном масштабе?
26:58 Что делать простым людям со своими сбережениями на счету?

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Комитет 300. Тайны мирового правительства.
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#Концептуал #экономика #ВалентинКатасонов
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=atXeVR2G--s
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 8368 6108
    чужой час назад

      Прекрасная философия на основе привычных образов.
      Но на вопрос где хранить деньги ответа не последовало.
      Объединяющая философия должна быть, но она запрещена в России.
      И Китай не будет объединяться по православию.
      Золото может быть, но должен быть расходный эквивалент стоимости товара.
      Это речь политрука для доярок.

    • 4835 3713
      Игорь 31 мин. назад

        На вопрос где хранить что хранят что есть долг есть ответы. Все страны мира блюдут некий закон. Заработал плати налоги зарплату и возвращай кредит. Все предприниматели стремятся минимизировать за.. зарплату налоги долги. В результате нарушают за.. деньги становятся серыми, много серых и степанычей. Куда их девать? За серых посодют а ты не воруй. Своя страна накажет, Китай расстреляет. Появляется мировой банк его филиалы берут у вас серый нал в любом виде, хоть коронки потерпевших. Коронки нашли? Их переплавили и никому не вернули всё серое глобально не возвращается владельцы получают проценты и тому рады. А капиталы выдаются законно странам которые эту схему покрывают да хоть РФ. Так нельзя нарушить за.. а через серый проход пожалуйста. Мировая значка это и есть в массе своей мировой долг. Где глобально хранить свои сбережения если речь о сбережениях идёт. Нужно найти тот банк который вам будет платить проценты без гарантий возврата суммы и жить на проценты. Но вначале сумму (чтоб хватило) нужно украсть.

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