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Депутаты от КПРФ развернули в Думе плакаты против проекта о QR-кодах

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Использованные источники: tass.ru, ria.ru
Депутаты от КПРФ развернули в Думе плакаты против проекта о QR-кодах

Трое членов фракции КПРФ в ходе заседания Госдумы развернули плакаты, выступая против обсуждения законопроекта о посещении общественных мест по сертификату с QR-кодами о вакцинации от коронавируса, наличии антител или медотвода. Спикер палаты Вячеслав Володин был вынужден попросить комиссию по регламенту зафиксировать нарушения.

Плакаты развернули депутаты Сергей Обухов, Денис Парфенов и Валерий Рашкин. «Сергей Павлович, коллеги, давайте там не устраивайте цирк. Прекратите. Мы еще вопрос рассматривать не начали, вы уже там начинаете обвешивать», – обратился Володин к Обухову.

Спикер заметил, что депутаты, приравненные по статусу к федеральным министрам, «получая по полмиллиона рублей, начинают концерты устраивать». Председатель палаты призвал коммунистов к порядку, напоминая, что это нарушение регламента.

«Просьба комиссии по регламенту зафиксировать тех, кто занимается противоправной деятельностью. А дальше попросим разобраться, как это процессуально должно быть отражено», – сказал Володин.

Между представителями партии власти и коммунистами завязалась потасовка, рассказал депутат Денис Парфенов. Политик добавил, что парламентарии из ЕР пытались отобрать плакат.

«Депутаты-единороссы подскочили и начали пытаться ее (растяжку) сорвать, как-то забрать, порвать, уничтожить. Мы этому воспрепятстовали», – добавил он.

Отвечая на вопрос, последуют ли, по его мнению, какие-либо санкции от комиссии по регламенту, политик отметил, что регламент «не запрещает использовать плакаты и растяжки».

Госдума на заседании в четверг рассматрела в первом чтении резонансный законопроект об использовании сертификатов о прививке от коронавируса, наличии антител или медотвода для посещения общественных мест. Члены фракции КПРФ дважды ставили на голосование вопрос о снятии законопроекта с повестки работы Госдумы. Однако оба раза большинство депутатов высказалось за то, чтобы рассмотреть его в первом чтении.

По материалам ТАСС, РИА Новости, Zнак

Источник: http://stoletie.ru/lenta/deputaty_ot_kprf_razvernuli_v_dume_plakaty_protiv_projekta_o_qr-kodah_702.htm
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