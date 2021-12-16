Летопись полувека. Год 1958
Летопись полувека. Год 1958
«Летопись полувека» – грандиозный телевизионный эпос еще совсем молодого советского телевидения, бесценное сокровище нашей кинодокументалистики. Это цикл документально-хроникальных передач, в котором впервые, год за годом, прослеживались «этапы большого пути» великой страны и великого народа за пятьдесят лет.
Год 1958 стал годом Всемирной выставки «Экспо-58», строительства Волжской ГЭС и ввода в строй Куйбышевской ГЭС, 40-летия ВЛКСМ, I Международного конкурса пианистов и скрипачей им.П.И.Чайковского, запуска третьего искусственного спутника Земли, зажжения Вечного огня на Малаховом кургане в Севастополе, чемпионата мира по спортивной гимнастике в Москве, выборов в Верховный Совет СССР.
Центральное телевидение СССР 1967
Автор сценария – А. Путко
Режиссер – Н. Чекасина
Текст читал – Леонид Хмара
#ЛетописьПолувека #ИсторияСССР #СоветскийСоюз #ДокументальныйФильм #хроника
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