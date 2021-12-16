Госдума приняла закон о QR-кодах
Госдума в первом чтении приняла закон об обязательных QR-кодах при посещении общественных мест.
Согласно проекту закону, теперь, чтобы пойти в какое-нибудь общественное место, заведение общественного питания или розничной торговли и т.д. и т.п. (список еще будут уточнять в последующих чтениях), необходимо иметь при себе одну из трех бумажек:
1. QR-код свидетельствующей о наличии сертификата о проведенной вакцинации. (как уточнила Голикова, получить сертификат и QR-код можно лишь после 2-й прививки, если вакцина из двух компонентов).
2. Справку о том, что вы уже переболели коронавирусом.
3. Справку о медицинских противопоказаниях.
При отсутствии таких документов, вас никуда не пустят (скорее всего, возможно будет прокатывать и свежий отрицательный ПЦР-тест).
Попам предлагают https://www.interfax.ru/russia/809808 сделать исключение и в церкви пускать без QR-кодов (Л-лоббизм), хотя с эпидемиологической точки зрения между посещением концерта или церкви принципиальной разницы нет – так и эдак, скученность потенциально больных людей.
ЕС отказывается признавать российские QR-коды и переговоры насчет взаимного признания сертификатов о вакцинации к успеху так и не привели.
PS. Реалии 2021 года – Чтобы сходить посмотреть новую "Матрицу" вам нужен QR-код.
Так ночью пойдуть в места розничной торговли – с фомкой(универсальный ключ от всех дверей)
Понимаете, существует слой сверхбогатых людей, которые накопили миллиарды и даже триллионы денег и которые хотят жить вечно, так как в ныне существующей матрице при новом перерождении люди приходят с пустой головой, ничего не помнящей из предыдущей жизни. Вот они и хотят остановить эту матрицу, и создать свою, а этот переход и зашифрован в куар-коде.
Значит, смотрите, что они сделали. Я вам сейчас расскажу:
1. Это запустили коллайдер – сервер для сбора энергии.
2. Спутники, которые будут транслировать бинарные коды “0″ и “1″.
3. Вышки пятьжи для усиления транслирования сигнала, и
4. Присвоение вам куаркода, нужный для вашего подключения к существующей матрице и изъятия вашей энергии.
Поэтому и было сначала 60%, а энергии не хватает, давай 80 и этого мало, давай сто! Людей не хватает, поймите это! Пока они вас всех не пришкандыбят – у них ничего не получится. Поймите, ребята.
Одну проблему Марины сняли.