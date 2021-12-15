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Путь к Истокам. Книга шестая. В поисках забытого источника. Хиневич Александр Юрьевич

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Книга «В поисках забытого источника» является продолжением фантастического цикла с иным мировосприятием «Путь к Истокам», начатого в книгах «Джоре», «Возвращение на Реулу», «За гранью восприятия», «Иная суть» и «Неизведанные гати судьбы».

«В поисках забытого источника» — это шестая книга, в которой рассказывается о необычном путешествии команды Станислава Ивановича. Их цель — найти забытый источник Древних знаний и проверить себя, готовы ли они утолить свою жажду из этого древнего источника.
Происходящее в путешествии, наполнено различными фантастическими и весьма познавательными событиями, с которыми вы можете ознакомиться, прочитав эту книгу…

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#Хиневич #джоре #путькистокам
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZcPVUeLUWYo
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