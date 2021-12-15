Планы НАТО разваливаются. Контрмеры генштаба России. Константин Сивков
Константин Сивков проанализировал стратегии наших потенциальных противников и расскажет почему именно этой зимой они так активизировались.
01:33 В чём цель этих бесконечных провокаций, стягивания войск, размещения боеголовок, нарушений воздушного и водного пространства России? Какая за этим стоит стратегическая подоплёка? Идёт провоцирование на конфликт или же создаётся информационный шум в масс медиа для сокрытия других процессов?
15:01 Интеграция книги Внутренний Предиктор СССР – ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА ХХI ВЕКА.
Как долго будет сохранятся острое противостояние двух сторон на западной границе?
17:00 Что сулит России признание Донбаса и Луганска или даже включение их в состав России?
20:56 Существует ли внешняя стратегия запущенная против России по принуждению руководства нашей страны признать и включить Донецк и Луганск в состав России?
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Себя преодолеть
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Первая мировая война XXl века
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#Концептуал #АлександрШлотов #КостантинСивков
Уровень возникновения военных действий на территории Украины был и остается высоким.
Надежды народа Украины на то что украинцы побегут сдаваться в сторону России глупы.
Если Украина не замерзнет без топлива, то уровень производства уже упал, и будет падать дальше.
Украинский народ сам должен произвести какие то действия, и сделать свою страну конкурентно способной по взаимовыгодному сотрудничеству хоть с кем либо. Или с Евросоюзом или с Россией, на свой выбор.
Многовекторные вихляния на пороге войны – это не выход для народа.