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Планы НАТО разваливаются. Контрмеры генштаба России. Константин Сивков

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Константин Сивков проанализировал стратегии наших потенциальных противников и расскажет почему именно этой зимой они так активизировались.

01:33 В чём цель этих бесконечных провокаций, стягивания войск, размещения боеголовок, нарушений воздушного и водного пространства России? Какая за этим стоит стратегическая подоплёка? Идёт провоцирование на конфликт или же создаётся информационный шум в масс медиа для сокрытия других процессов?
15:01 Интеграция книги Внутренний Предиктор СССР – ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА ХХI ВЕКА.
Как долго будет сохранятся острое противостояние двух сторон на западной границе?
17:00 Что сулит России признание Донбаса и Луганска или даже включение их в состав России?
20:56 Существует ли внешняя стратегия запущенная против России по принуждению руководства нашей страны признать и включить Донецк и Луганск в состав России?

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#Концептуал #АлександрШлотов #КостантинСивков
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pyFvXttIW3s
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 8359 6099
    чужой три часа назад

      Уровень возникновения военных действий на территории Украины был и остается высоким.
      Надежды народа Украины на то что украинцы побегут сдаваться в сторону России глупы.
      Если Украина не замерзнет без топлива, то уровень производства уже упал, и будет падать дальше.
      Украинский народ сам должен произвести какие то действия, и сделать свою страну конкурентно способной по взаимовыгодному сотрудничеству хоть с кем либо. Или с Евросоюзом или с Россией, на свой выбор.
      Многовекторные вихляния на пороге войны – это не выход для народа.

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