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Авансовая минимизация рисков

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В 20х числах декабря "Молдовгазу" снова платить за газ "Газпрому", а своих денег у компании снова нет.

Газораспределительная компания «Молдовагаз» призвала небытовых потребителей газа выплатить ей аванс за поставки топлива для расчётов с «Газпромом» за текущие поставки.
«Предприятие обратилось к небытовым потребителям с просьбой выполнить свои платёжные обязательства… а также дополнительно рассмотреть возможность авансовой оплаты до 20 декабря 2021 года стоимости газа, потреблённого в первой половине декабря текущего года», — сообщила пресс-служба «Молдовагаза». Уточняется, что с такой просьбой компания обратилась к небытовым потребителям с целью «минимизации рисков ограничения поставок после 20 декабря текущего года».

https://russian.rt.com/business/news/938795-moldovagaz-avans-potrebiteli-deneg-net – цинк

Фактически, весьма вероятно, что к дате очередного платежа "Газпрому", денег снова может не оказаться в необходимом количестве и Молдавия снова окажется перед угрозой отключения газа. В прошлый раз, правительство Молдавии после небольшой отсрочки предоставленной "Газпромом", утвердило решение парламента и за счет государства заплатило "Газпрому". Но позднее, правительство заявило, что это была разовая акция и "Молдавгазу" надо выкручиваться самостоятельно. В общем, снова на повестке дня встает вопрос возможного отключения газа Молдавии.

Соответственно, сейчас ставка молдован сделана на сбор недоимок и выклянчивание авансовых платежей (разумеется, в январе история повторится и придется снова просить авансовые платежи уже за февраль, так как больших заработков у "Молдовгаза" не ожидается)
Молдавия бы конечно попробовала бы поиграть в "реверсные поставки" российского газа из Европы, но при текущих рыночных ценах (там цена крутиться в районе 1000 долларов за 1000 кубометров с эпизодическими безумными скачками цен до 1200-1300) про это даже заикаться смешно. А ведь нам не так давно рассказывали, какой выгодный контракт заключила Молдавия с "Газпромом" по ценам ниже рыночных. Практика показывает, что даже по этим ценам ниже рыночных, Молдавия практически не в состоянии платить и ей приходится идти на различные чрезвычайные меры просто для того, чтобы оплачивать ежемесячные платежи. И это еще не прошел аудит молдавских долгов, которые тоже надо будет оплачивать.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7294783.html
Метки: газ, газпром, молдавия
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 3534 3028
    Mazai час назад

      Когда начинают путать политику и экономику Приходят к такому результату В политике Россия мне не указ,а экономике газ-давай

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      • 20107 16805
        маринаMazai только что

          их не разделишь никак и никогда -”политика -концентрированное выражение экономики”-верьте этому гению Ленину.
          Нельзя требовать сегодня изменений в образовании,медицине ,изменений в соцлестницах,кадровом подборе,внешней политике,,если наша экономика такова ,как есть -кто хозяева,,каков их основной интерес,где хранит деньги и душу.
          п.с. а насчет детей -бесполезный акцент -любой отец ,имеющий возможность ,посадит своего сына на хорошее место,должность -любой,наоборот там в ГД сами предложат ,что присосаться к деньгам и лекторату заводов.

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