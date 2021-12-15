Арестован владелец шахты “Листвяжная”
СК РФ сообщает, что помимо управляющих шахтой "Листвяжная", задержан и владелец шахты. Это опять же к вопросу о том, что "арестуют стрелочников среднего звена, а владельца не тронут". Слишком резонансное дело, чтобы – "не тронуть".
Главным следственным управлением Следственного комитета России продолжается расследование уголовного дела о трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, повлекшей гибель 51 человека. Следователями центрального аппарата задержаны еще четверо лиц. Среди них: основной собственник шахты, председатель совета директоров АО ХК «СДС-Уголь» Михаил Федяев; генеральный директор указанного юридического лица Геннадий Алексеев; технический директор общества Антон Якутов; главный инженер ООО «Шахта «Листвяжная» Анатолий Лобанов. В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия).
В отношении всех задержанных следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее в рамках расследования уголовного дела были задержаны и предъявлено обвинение директору шахты «Листвяжная» Сергею Махракову, его первому заместителю Андрею Молостову, начальнику участка Сергею Герасименку, а также главным государственным инспекторам Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергею Винокурову и Вячеславу Семыкину. В зависимости от роли каждого им инкриминированы преступления по ч. 3 ст. 217 УК РФ, ч. 3 ст. 293 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; халатность).
Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства совершенных преступлений и лиц, чьи действия и бездействие повлекли трагические последствия.
https://sledcom.ru/news/item/1639329/ – цинк
Впрочем, дело еще надо довести до суда и посадок причастных к трагедии (владелец человек прямо скажем не бедный, наверняка будет пытаться отмазаться), которая стала следствием систематических нарушений техники безопасности, на которые под давлением владельцев шахты стремящихся максимизировать прибыль, руководство закрывало глаза.
PS. На днях из шахты закончили извлекать тела погибших шахтеров и спасателей.
А сына который обеспечивал транспортировку угля .Сидит в Думе?
Посадки не помогут.Проблемы в головах.
Причем здесь головы ,проблема в Системе -система прогнила именно с Головы -бороться очень сложно -одну срубаешь ,другая такая же ставится.Ну и что ,что арестован -это было не сложно ,он не на Канарах ,как владелец Зимней Вишни ,он был на заседании у Путина -он каялся и говорил,что готов понести наказание и может это лучшее решение ,не смотря на те млн ,которые выделены на погибших,им за жизнть не заоработать по 2млнр.Скоро выступление ВВП перед народом и обстановка не айс -доверие на нуле.Нужны конкретные примеры ,вот и пошел владелец с русской фамилией,уголь на вес золота,шахта в кредитах-легко перекупить.Кто знает кто заинтересован и какой расклад придуман наверху.Никакой радости от этого -сядет ,не сядет -столько сирот и неродившихся -нужна 100%система ,которая автоматом срабатывала бы и у рабочих и менеджеров при аварийных показателях.
Посмотрите вот этот материал:
“Павел Смелов родился 1.07.1983 в Якутске. Окончил негосударственное образовательное учреждение “Якутский институт в Москве” по специальности “менеджмент организации” и Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности “прикладная информатика (в экономике)”.Входил в Комиссию Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года (перенесённой на год), курировал в Росстате проведение данной переписи. Имеет нагрудный знак Госкомстата России “За активное участие во Всероссийской переписи населения 2002 года”, медаль “За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения”, нагрудный знак Федеральной службы государственной статистики “Отличник статистики”, нагрудный знак “За вклад в развитие государственной статистики”, благодарность руководителя Федеральной службы государственной статистики.
По мнению множества экспертов, случившаяся недавно перепись (15.10-14.11.2021) полностью провалена и охватила не более 25-30% жителей. Зато 32 млрд, выделенные на неё, блестяще освоены.
12 ноября г-н Смелов отчитался о 99% россиян, которые приняли участие во Всероссийской переписи населения. Это заявление породило шуточный соцсетевой флешмоб “Я/мы — 1 процент непереписавшихся”, поскольку миллионы жителей РФ так и не увидели никаких переписчиков, и не заполняли анкеты на “Госуслугах”… А через пару дней Смелов браво доложил, что число переписавшихся – более 100%. Впечатляющая цифра. Позднее руководитель Росстата Павел Малков в ходе брифинга уточнил, что говорить о “больше 100%” было “методологически некорректно”.
Сегодня мы можем лицезреть оценку деятельности Смелова со стороны начальства.Мишустин подписал указ об его увольнение.Якутский негос по специальности -менеджер???и Росстат в 30 лет
Глава Росстата Малков пока, видимо, удержится на своей должности – ибо человек Сергея Владиленовича.!!!??-кадрыновые гл.методолога
Каких результатов вы ждете от этих менеджеров в оболденных костюмах и галстуках,какие заводы они будут строить.Но думаю они все гордо называются Патриоты Рф.
Кт.Еще страшнее сегодня читаю про Зелю.Там отстранили Зам.МВД Гогоишвили ,мужа Марины Левченко одновременно -секретарь Зели и он дает показания -Зеля наркоман с большим стажем и его команда в Слугах тоже -они там его кг(кокаин =200дол за г)употребляюти все ,кто на этом зарабатывает -на должностях.На что может пойти кокаинист ради дозы и компромат за спиной.??Ты там путешествуешь и твои родственники дяди Коли еще в шоколаде ,грибы на рынке дешевые ,им пофиг на команду Зели ,но это же развитие государства и его в принципе наличие .Пиши -это хоть кто=то там чувствует.
Да никто там ничего не чувствует, они за незалежность и Россию врага. У нас в РФ что бы ни делалось все воспринимается спокойно, но дела не очень хороши, все идёт к тому что московские все разрушат и выхода из этой ситуации нет.
Сергеев в кои веки я с тобой согласна насчет московских.Ожирели после 90 ггдонельзя и уже не способны творить ,только подбирать под себя ,чтобы удержать былое и для этого пойдут на любой обман,подделку и Договорняки.
Эх,заменить бы столицу ,где-нибудь пересобрать её в Красноярске,Новосибирске -там ведь еще совковая интеллигенция и научные кадры.Ведь чувствуется ,что посовывают народу эти жертвы в виде этого Федяева и Алексеева ,которые сами прищли виниться ,а не сбежали в Испанию.Ведь Володин сделал себе пиар ,докладывая ,что остановлено на транспорте Кю кодирование ,но другой рукой провел Кю кодирование во втором чтении вчера в общественных местах.Вчера или позавчера ученик из Сочи задал ВВП вопрос ,почему вознаграждения в руб только для москвичей ,а из других городов нет.ВВП ;” я не уверен,что так ,но разберусь”.И раз засвечено -восторжествует правда ,но не разрушит Систему.А она гнилая и Кириенко её уже сделал патриотично/механической -т.е. сделал цифрованную машину ,но она не будет творить ,а только приближать их к смерти ,т.к.она цинична и лицемерна.И эти двое из ларца(наши местные с ЯП ,которые нагло присвоили себе патриотизм и право делить людей)из этой машины ,поэтому потеряли здесь авторитет.Может быть один ВВП иным в Системе?? -нет,никогда .Но он же честно сказал -больше в мире демократии в идеале нет ,как Нэру не осталось и он не виноват,что Нэру умер ,не с кем даже поговорить”.
п.с. Вы верите КПСС ,что искренни и не делают себе пиар ,все в движение на право оторвать привелегий и паек:
“КПРФ передаст в правительство обращения 1,5 млн россиян против QR-кодов. Они весят 200 кг
Фракция КПРФ передаст в правительство обращения с подписями 1,5 млн россиян, выступающих против законопроектов о QR-кодах для посещения общественных мест и транспорта. “-да хоть 100млн ,а в общественных уже принят ,отдав вам пока транспорт,они итак опоздали ,хотели ведь еще в 2009г с птичьим гриппом это сделать -послушайте Андрееву тех летна ТВ.