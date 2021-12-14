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О QR-кодах юридически | Владимир Зайцев

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Владимир Зайцев – юрист, публицист.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rHgoqPtHpWU
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