Украина сама по себе не страна по сути
У нас бы никогда не случилось такого разговора, если бы в Белом доме был Трамп, потому что доктрина мира через силу работала и с Россией, и с Северной Кореей, и с Китаем, и с Ираном, и со всеми остальными. Сейчас же любой диктатор по всему миру будет испытывать Джо Байдена, будь то Путин или Си Цзиньпин.
Что же до украинского вопроса, думаю, вспомнить хотя бы немного истории будет полезно. Вся Украина, включая Крым, входила в состав Советского Союза, который был до России, когда тот развалился. Украина сама по себе не страна по сути, потому что, если на неё посмотреть, она буквально разделена надвое. На востоке Украины все говорят по-русски, на западе — по-украински. А страна воюет сама с собой через свою избирательную систему. (с) Питер Наварро, советник президента Трампа в 2017-2021 годах
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Сегодня завыли “зелёные” , кляня Бидона. Он на сходняке по выбросам топил за уменьшение добычи углеводородов , а сам – выдал на сегодня разрешений своим компаниям в 1,5 раза больше уже, чем Трамп. Сплошное враньё от демократов-гомиков стаду. Всё как обычно.
Ну да.Вводят санкции против РФ и наращивают торговлю одновременно,т.е. санкциями отгоняют соперников от России ,по словам Рябкова экспорт РФ и США возрос на 60%,деды политики Джо и ВВП нашли консенсус.А эти при”д*ки зеленые выполняют задание хозяев ,как и украина ,самоистязаясь:
“”В текущем состоянии этот газопровод не может быть одобрен”, — высказалась Бербок.министр, МИД
Анналена Бербок – наш человек! Разложу по пунктам это её заявление
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1) Речь идет о текущем состоянии газопровода, но сейчас идет планомерная сертификация немецкой дочки СП-2. После одобрения не будет проблем с запуском и еврозаконодательством.
2) “Газпром” уже отбил те деньги которые потратил на СП-2, ему в данный момент всё-равно, насколько Европа затянет запуск проекта. Нравится европейцам газ по 1000-1500 долларов покупать, Россия не против. Нравится переплачивать, переплачивайте дальше. Конкретно на сегодня 1200-1250.
Цена поставляемого россией газа формируется с лагом в 6 месяцев, значит сейчас это идёт по ценам июня 2021 г., тогда она в среднем составляла 400 долларов за тысячу кубометров. Ещё месяца два, в самый пик спроса стомость российского газа в трубах составит 700-800 долларов, а ещё месяца через два и 1000. Газпрому можно и добывать меньше, а зарабатывать при этом в 5 раз больше!
3) Меркель в свое время сказала, что не может отказаться от СП-2 у Германии нет таких денег, чтобы выплатить неустойку европейским фирмам, вложившим больше 10 миллиардов евро. И тут даже не в инвестициях основной цимус. Если “зелёная” министр решила окончательно угробить промышленность Германии в угоду США из-за высоких цен на энергоносители и, соответственно. снижения конкурентноспособности немецких производителей, что тут можно сделать? Промышленники придут за компенсациями к правительству, тогда они задумаются. Москве главное тут не мешать, свой профит благодаря потоку она уже получает. даже не запустив его.
А вообще в Европе странные люди: “СП-2 мы одобрить не хотим, а вы всё равно качайте нам газ побольше, да подешевле. Иначе мы будем называть это шантажом”….
и не потому что Байден -а потому что США выдохлись и больше не по карману роль мирового шерифа.Еще Трамп обьявил об сокращении представительств США в мире и сокращении всем помощи,наоборот ,обьехал всех ,кто под его крышей и с кого побогаче содрали с зятем Кушнером десятки млрд дол,последние уже.А Израилю напоследок типа подарил Иерусалим.
А украина может легко стать конфедерацией земель с учетом всяких нацпризнаков и религий.Для России сохранить млны русских и остановить нато цель,а дальше все работают на хозяев.
Им бы не с Россией воевать ,а выгонять со всех углов и богатых сырьем стран Китай ,,который под шумок всем залез под одеяло и скупает всех подешевке,гнать нужно домой эту вонючку ,у него есть своя Поднебесная.