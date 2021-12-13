

1938. Подруги по санаторию. Сочи



1938. Под пальмами санатория, Сочи



1938. Санаторий РККА имени К. Е. Ворошилова. Сочи, Краснодарский край



1938. Три товарища. Сочи, Краснодарский край



1938. У морского вокзала Хосты, Сочи



1938. Санаторий 10 лет Октября, архитектора А.И. Иванова. Сочи, Краснодарский край



1938. Центральный вход в санаторий Наркомтяжпрома, позже имени Серго Орджоникидзе, который лично выбирал площадку для строительства на склоне горы Бытха. Сочи



1938. Чтение в санаторном парке. Сочи



1938. Сочинский терренкур. Сочи, Краснодарский край



1938. Экскурсия в парке Дендрарий. Сочи, Краснодарский край



1938. На мысу. Пляж Хосты на Чёрном море, в бухте Тихая у мыса Видного. Сочи, Краснодарский край



1938. Городской пляж Маяк у Морского вокзала. Сочи, Краснодарский край



1938. На городском пляже Маяк у Морского вокзала. Сочи, Краснодарский край



1938. Главный курорт Советского Союза. Сочи, Краснодарский край



1938. Обед в диетстоловой. Работала в здании ресторана Колоннада в две смены только летом, под наблюдением врачей-диетологов, одновременно обслуживала 500 человек. Кисловодск



1938. Нарзанная Воронцовская галерея, спроектированная в 1848 году английским архитектором С. Уптоном, главный колодец нарзана накрыт стеклянным куполом. Кисловодск, Ставропольский край



1938. Круглогодичный санаторий имени Андреева на 200 мест был открыт в 1931 году, столовая корпуса №1 в перестроенных номерах бывшей гостиницы Курзала. Кисловодск



1938. Круглогодичный санаторий имени А. А. Андреева, располагавшийся в перестроенных номерах бывшей гостиницы Курзала. Кисловодск, Ставропольский край



1938. Конструктивистское здание Октябрьских нарзанных ванн по проекту архитектора П. Еськова на месте национализированного дома Е. Понятовской, Кисловодск



1938. Зимний сад санатория. Кисловодск, Ставропольский край



1938. Заслуженные отдыхающие. Кисловодск, Ставропольский край



1938. Главная прогулочная улица растянулась от Нарзанной галереи и Колоннады до улицы Кирова. Кавказские минеральные воды, Кисловодск



1938. Веселая компания. Кавказские минеральные воды, Кисловодск, Ставропольский край



1938. Колхоз имени Буденного, Славянский район, Азово-Черноморский край, Кубань



1939. Почтальон. Совхоз Сад-Гигант. Славянский район, Краснодарский край, Кубань 27 мая



1939. Редколлегия стенгазеты. Совхоз Сад-Гигант был создан в 1929 году как одно из крупнейших в мире плодовых хозяйств. Славянский район, Краснодарский край, Кубань



1939. Сбор черешни. Совхоз Сад-Гигант был создан в 1929 году как одно из крупнейших в мире плодовых хозяйств. Славянский район, Краснодарский край, Кубань



1939. Трактор СХТЗ-1530 Харьковского тракторного завода. Двигатель заводился вручную, с кривого стартёра. Краснодарский край, Кубань



1939. Читая газету. Совхоз Сад-Гигант. Славянский район, Краснодарский край, Кубань"



1939. Чтение стенгазеты. Совхоз Сад-Гигант. Славянский район, Краснодарский край, Кубань



1939. Летний душ. Совхоз Сад-Гигант. Славянский район, Краснодарский край, Кубань



1939. Комбайн завода Ростсельмаш, дипломант Grand Prix и золотой медали Всемирной выставки в Париже в 1937 году. Колхоз имени Буденного, Краснодарский край, Кубань