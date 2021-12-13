О русском языке и не только… В бюджете Кувшиново по-прежнему не находится денег на ремонт дома и создание в нём музея С.И. Ожегова Посередине пути между Москвой и Питером в Тверской области затерялся небольшой городок Кувшиново. Городок этот, на первый взгляд, ничем особо не выделяется, но есть в нём одна достопримечательность. Дело в том, что 22 сентября 1900 года в этом месте родился Сергей Иванович Ожегов, великий советский лингвист, лексикограф, доктор филологических наук, профессор.



Имя этого человека стоит в одном ряду с именем В.И. Даля. Знаменитый "Словарь русского языка" Ожегова вышел в свет в 1949 году и поселился на книжных полках многих советских семей.

Сам я приобрёл словарь в 1980-е годы, русский язык изначально для меня не был родным, поэтому ожеговский словарь оказался хорошим подспорьем в учёбе и в работе. Недавно я стал депутатом Госдумы и переехал работать в Москву, оставив «старого друга» в родном Якутске.

Но неожиданно Сергей Иванович напомнил о себе с другой стороны. На днях ко мне обратился житель Кувшиново Николай Михайлович Шарапанов с просьбой оказать содействие в восстановлении дома, в котором С.И. Ожегов родился и жил первые 14 лет своей жизни.



Этот дом также известен тем, что с октября 1897 по январь 1898 года в нём жил и творил Максим Горький.

Кто бы мог подумать, что дом выдающегося русского и советского учёного находится в таком плачевном состоянии?





Если уважаемые читатели подумали, что в этом доме находится музей С.И. Ожегова, то, к горькому сожалению, они ошибаются.



Совершенно непостижимым образом в этом аварийном доме живут люди. По непонятным причинам их не расселяют, подвергая их жизни постоянной опасности.

С.И. Ожегов посвятил свою жизнь сохранению и изучению русского языка, что представляет огромную ценность не только для русских людей, но и для всей России.

Русский язык закладывает основу для межнационального общения всех народов, проживающих в России.



Во времена СССР на окраины нашей многонациональной Родины регулярно направлялись учителя, которые, обучая русскому языку, делали доступными для местных национальностей достижения великой русской цивилизации и культуры, создавали условия для интеграции малых народов в большую советскую дружную семью.

Русский язык является важнейшим инструментом культурного и внешнеполитического влияния России, недаром недруги нашей страны первым делом стараются ограничить на своих территориях употребление русского языка.



Одновременно недоброжелатели нашей Родины используют недобросовестных журналистов и, как они сами любят себя называть, «амбассадоров мнений» и «инфлюенсеров» для того, чтобы всеми возможными способами загрязнять русский язык, заменяя русские слова англицизмами.



Любой владеющий русским и английским языками человек без всяких сомнений подтвердит, что лексически русский язык намного богаче английского.



Получается, что, вводя в лексикон нашей молодёжи новомодные, но (если их дословно перевести на русский) примитивные словечки английского происхождения, наше подрастающее поколение заставляют менять богатое, родное и ценное на нечто убогое и ментально нам чуждое?

Усугубление культурной и нравственной деградации – одна из самых больших проблем современного общества.



Особую тревогу вызывают потеря интереса к чтению, утрата владения литературным русским языком, рост неграмотности населения, навязывание чуждых культурных взглядов и героизация сомнительных персонажей, неспособность некоторых журналистов и публичных персон грамотно и доходчиво выражать свои мысли.

Уважительное отношение к родному языку обеспечивает рост патриотического самосознания молодёжи, что, в свою очередь, закладывает основы для оздоровления нации, способствует укреплению культуры, борьбе с вредными привычками и распространению здорового образа жизни.

В сложившейся ситуации абсолютно недопустимо пренебрежительно относиться к памятникам культуры, имеющим отношение к русскому языку, к людям, внёсшим огромный вклад в интеллектуальный потенциал народов, живущих на пространстве бывшего СССР и многих стран Евразии.

На протяжении последних лет Н.М. Шарапанов неоднократно обращался в Минкульт России, различные подразделения Правительства Тверской области, в том числе к губернатору, но это не дало результатов.



В бюджете Кувшиново по-прежнему не находится денег на ремонт дома и создание в нём музея С.И. Ожегова. Единственное, на что сподобились местные власти – это убрать с этого здания табличку с упоминанием того, что там когда-то жил С.И. Ожегов.

Пётр Аммосов



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