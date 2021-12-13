Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
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Автoр хoчет сидеть на диване и пoлучать денешку oт американскoгo Ю-туба а Маргенштейна oтправить пo этапу….
А мoжет их вместе.
Пусть Маргенштейн присмoтрит за ПРЕДАТЕЛЕМ.
Похоже ,что все вышли на охоту ,кто за кем охотится ,выходит ,если будут Кюкоды -они все эти партейки и другие опереточники не нужны властям больше ?:
“Гражданин Фёдоров, координатор так называемого Национально-освободительного движения (НОД), на днях одобрил снос памятников Владимиру Ильичу Ленину в России.
«Вся история с ликвидацией нашего Отечества и лидерством Ленина искусственно создана из-за рубежа. Представьте, что завтра решат убрать памятники Ленину – кто будет их защищать? КПРФ, штабы Навального, антиваксеры, прилепенцы, лже-сссровцы. То есть, лжепатриоты, агенты США”, – заявил депутат госдумы от партия “Единая Россия”.
“Что будут делать 88 тысяч иностранных агентов, которые находятся на территории России и подготовлены за деньги США? Защищать памятники Ленину», –добавил он.
«Ленин – ликвидатор государства под названием Российская республика. Была Российская империя, она стала Российской республикой в 1917 году. К моменту прихода Ленина к власти это уже была республика в границах 1914 года – с Варшавой, Финляндией.
Ленин был ликвидатором Российской республики. И в этом плане он враг, это однозначно. Памятники Ленину – это памятники помощникам оккупантов и интервентов”.
Принцип Фёдорова прост: ври как можно больше и увереннее. Странно только вот что. Если Ленин – фигура, “искусственно созданная из-за рубежа”, то почему с интервентами из 14 государств сражалась Красная армия, а не белогвардейские патриоты, которые с ними как раз сотрудничали или находились под их влиянием: Краснов (Германия), Колчак (Великобритания), Врангель (Франция) и так далее? Если большевики – “иностранные агенты”, то зачем они собрали воедино большую часть территории Российской республики, которая рассыпаться, кстати, начала еще при Временном правительстве? Великий Князь Александр Михайлович Романов и то написал правду в своих мемуарах:…
п.с. Где Малеос ?его партайгеноссе Федоров в ГД черносотенцев что ли представлял?7
Так и представляю – выходит Морген на сцену:
-С чего начинается Родина?
С картинки в твоем букваре…
Шнур ведь так же начинал, а ща гляди, в люди выбился. Так скоро и министром назначат. Умеет чел деньгу зашибать.
Первым везет -Шнур (14млн.руб)сегодня по стоимости корпоратива обгоняет всех Лепсов,Филек и Моргенов (7млн).Удачно женился в который раз(что-то из властных кругов) хотели раскрутить на чиновника ,депутата,но потерялся в ведущих шоу-харизма ,как пропала.Но вот в матерных песнях и похабщине ему конкурентов нет и приходится уже великовозрастным веселить таких же денежных,охреневших о легкой добычи денег ,маргиналов.Итут подсуетились менеджеры сляпали из наркомана башкира (или кто там он)еще одного независимого и альтернативного Моргена,потом Милохина -в общем пошел конвеер Дудей,Ивлеевых и другой погани .Что?? думаешь это как то связано с МУзыкой??
А вот это что?
Представители администрации президента ведут переговоры с продюсерами рэпера Алишера Моргенштерна относительно его возвращения в Россию.
https://www.znak.com/2021-11-29/ap_vedet_peregovory_po_povodu_vozvracheniya_morgenshterna_v_rf_emu_predlozhili_dva_varianta
Что “Мальчишник”, “Сектор”, “Красная плесень”, “ХЗ” тоже какие-то менеджеры сляпали? Как так получается, что люди воспитанные на данных коллективах вдруг озаботились, что тексты про наркотики это плохо? Мне похрен на творчество нашей утренней звезды, но я точно знаю, что на больных детей он пожертвовал больше, чем 99% законотворцев. И деньги эти он заработал, а не спианиздил из бюджета.
Вернёся и спoёт Путин-рэп.
И зарабoтает триллиoн
-С чего начинается Родина?
-С китаццких памперсoв сoсoк пoлзункoв и Путина в зoмбoящике.
И вoт рoдившемуся в 2000 уже 22 и всё вoкруг пoпрежнему китаЦЦкoе и Путин там-же.
Слава Путину
Смерть вoрoгам