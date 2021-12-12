Давно известно: у человека, как и у целого народа, без Прошлого не может быть Будущего. Мало того, тот, кто сегодня не хочет знать собственную историю, завтра будет изучать чужую.

Эту мысль на разные лады высказывали мудрецы самых разных народов. Казалось бы, тут не с чем и спорить. Но почему же до сих пор мы с таким безразличием относимся к собственному Прошлому?

Почему спокойно соглашаемся с официальными учебниками, которые на полном серьезе вещают нам о том, что славяне появились не ранее 6 века нашей эры, что все, что мы знаем и умеем, нам принесли иноземные пришлые «цивилизаторы», включая письменность. А до этого мы сидели не то в норах, не то на елке, и вообще неизвестно откуда взялись. Вот до 6 века нас не было, а потом откуда-то свалились, с неба, наверное.



Говорят, в каждой шутке есть доля…шутки. Вот и в этом случае шутка очень недалеко ушла от истины. Все дело в том, что нас как будто отразили в кривом зеркале, нет, даже скорее в зеркале-перевертыше. Где все белое оказывается черным, и наоборот.

А ведь сохранилось множество легенд, мифов, найдено огромное количество артефактов, которые прямо указывают на то, что зеркало лжет.

«Пожалуй, больше всего меня удивило полное незнание и отсутствие информации о славянской культуре и традиции. В постсоветские времена, когда я буквально первым об этом говорил со всех трибун, в разных рубриках газет и журналов, многие крутили пальцем у виска, говоря о том, что о чём вы вообще тут рассказываете – жили в лесу, молились колесу, пришли добрые люди и научили нас не мычать, а разговаривать, и принесли нам те или иные непещерные культурные и цивилизационные навыки. (…)



При этом исследования самых разных культур и традиций цивилизации всё время указывало на нашу территорию. Чем глубже я залазил, тем отчетливее были эти стрелки. Я тоже, имеющий не одно высшее образование, скажем так, обремененный высшими образованиями, тоже с удивлением воспринимал эту информацию и перепроверял её тщательно и не единожды. Но когда уже обратил свое внимание на нашу территорию, на нашу историю, на нашу традицию, на нашу культуру, то глубина и масштабы этих знаний в самых разных сферах действительно поражают и продолжает поражать каждый день, открывая все новые и новые страницы этой удивительной парадигмы.