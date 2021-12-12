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“Гранит”. Трейлер

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На подходе новый фильм по франшизе "ЧВК Вагнер".
В фильме "Гранит", с участием героев фильмов "Турист" и "Солнцепек", ЧВКшники едут работать в Мозамбик.



Для борьбы с местными боевиками, правительство Мозамбика нанимало как российскую ЧВК, так и южноафриканцев.
Также в районе проблем Мозамбика крутился небезызвестный Эрик Принс. С весны 2021-го года в Мозамбике работает еще и группа американских зеленых беретов, также тренирующих местных военных.


Южноафриканские ЧВКшники. "Международная Амнистия" обвиняла южноафриканскую ЧВК в причастности к гибели мирных жителей в результате атак с использованием легких вертолетов.


Наши в Мозамбике. По сообщениям прессы (впрочем, особо ничем не подтвержденных, в ходе боев в Мозамбике у российской ЧВК было от двух до семи убитых.

Боевики ИГИЛ активно действуют на территории Северного Мозамбика, имея под ружьем 2-2,5 тыс. человек, которые ведут войну опираясь на базы в джунглях, периодически устраивая налеты на армейские опорники и населенные пункты, иногда захватывая даже крупные прибрежные города.
Местные военные в лучшем случае слабо компетентны в вопросах контртеррористической борьбы, поэтому правительство Мозамбика постоянно ищет помощь на стороне. Расплачивается за помощь оно как деньгами, так и доступом к полезным ископаемым (в частности, к золотым рудникам). Пока что проблема ИГИЛ в Мозамбике не решена. Боевики стремятся трансформироваться в полноценный вилаят ИГИЛ и захватить всю страну, чтобы сделать ее базой для дальнейшей экспансии ИГИЛ на сопредельные страны.


Учитывая размах деятельности, впереди нас ждет еще как минимум несколько фильмов.

Если же говорить о фильме, то если смогут снять хотя бы на уровне "Туриста" и "Солнцепека", то уже неплохо. Плюс еще подсветят малораскрученную тему Мозамбика и российского участия в местных делах, хотя вряд ли в худ.фильме кто-то будет раскрывать все карты.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7286496.html
Метки: Африка, Вагнер, Видео, кино, мозамбик, ЧВК
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