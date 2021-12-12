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Фолк-метал группа “Иван-Царевич”

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Московская группа «ИВАН-ЦАРЕВИЧ».

По словам Валерия Наумова, руководителя этого коллектива, путь у них просто сказка, в которой все идёт своим путём к намеченной цели.

Когда была создана группа, что послужило причиной её создания, почему назвали группу именно так, а не иначе, в каком стиле они исполняют песни.

Какая же цель стоит перед участниками группы, что хотят они донести своим слушателям, а также какой у этой необычной и своеобразной группы репертуар, вы узнаете, послушав и посмотрев эфир 10 декабря 2021 года.

Участники передачи:

Валерий Наумов – руководитель и солист; Елена Вереск – гусли, бэк-вокал; Александр Масливчук  – бас-гитара, Дмитрий Пряхин – электрогитара, Данислав Наумов – ударные инструменты.

Ведущая – Елена Ромская.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=aRdFN74RfvM
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