Фолк-метал группа “Иван-Царевич”
Московская группа «ИВАН-ЦАРЕВИЧ».
По словам Валерия Наумова, руководителя этого коллектива, путь у них просто сказка, в которой все идёт своим путём к намеченной цели.
Когда была создана группа, что послужило причиной её создания, почему назвали группу именно так, а не иначе, в каком стиле они исполняют песни.
Какая же цель стоит перед участниками группы, что хотят они донести своим слушателям, а также какой у этой необычной и своеобразной группы репертуар, вы узнаете, послушав и посмотрев эфир 10 декабря 2021 года.
Участники передачи:
Валерий Наумов – руководитель и солист; Елена Вереск – гусли, бэк-вокал; Александр Масливчук – бас-гитара, Дмитрий Пряхин – электрогитара, Данислав Наумов – ударные инструменты.
Ведущая – Елена Ромская.
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