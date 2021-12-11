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Ялтинские челюсти

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Примечательное культуродство от современных царебожников в Ливадии.
По качеству практически рядом с бандеровскими голодоморными поделками.
Будем считать, что автор просто прикалывается, иначе его надо отправить на психиатрическое освидетельствование.


Расскажите кто-нибудь местным блаженным, что в Россию мы вернулись уже 8 лет назад.




Тут прекрасно все. Прости их, Государь!

К сожалению или к счастью, сей арт-перфоманс долго не простоял и авторы решили его спрятать.


А должны были нагнетать позитив. Даешь больше позитивных памятников.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7284127.html
Метки: идиоты, крым, ливадия, Николай II, памятники, творцы, юмор, ялта
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 8341 6081
    чужой три часа назад

      Так сильно деревяшки подорожали. Семь раз подумаешь когда захочешь попилить что.
      Зато из России наконец то лиственницу привезли в Беларусь.
      Надо и мне кресло выпилить, чтобы как челюсти были.
      Интересная картинка.

    • 8104 6674
      Женечка три часа назад

        Ну чо, мужик с усами, вроде, нормально получился. Можно отправить в Кабо-Верде. А я пойду, пока морозы стоят, тоже на улице чё-нибудь наинсталирую.

      • 28531 5461
        Русофил 55 мин. назад

          Талантлив русский мужик.
          Пoтoм удивляются пoчему…….

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