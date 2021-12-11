Ялтинские челюсти
Примечательное культуродство от современных царебожников в Ливадии.
По качеству практически рядом с бандеровскими голодоморными поделками.
Будем считать, что автор просто прикалывается, иначе его надо отправить на психиатрическое освидетельствование.
Расскажите кто-нибудь местным блаженным, что в Россию мы вернулись уже 8 лет назад.
Тут прекрасно все. Прости их, Государь!
К сожалению или к счастью, сей арт-перфоманс долго не простоял и авторы решили его спрятать.
А должны были нагнетать позитив. Даешь больше позитивных памятников.
Так сильно деревяшки подорожали. Семь раз подумаешь когда захочешь попилить что.
Зато из России наконец то лиственницу привезли в Беларусь.
Надо и мне кресло выпилить, чтобы как челюсти были.
Интересная картинка.
Ну чо, мужик с усами, вроде, нормально получился. Можно отправить в Кабо-Верде. А я пойду, пока морозы стоят, тоже на улице чё-нибудь наинсталирую.
Талантлив русский мужик.
Пoтoм удивляются пoчему…….