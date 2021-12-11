Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

США против соцстран | Глеб Таргонский

84 1

Глеб Таргонский – публицист, сооснователь канала "Революционная инициатива"

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cVQm0WC6Ej4
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Авиакатастрофа под Смоленском: случайностей и совпадений такого масштаба не бывает
Чтоже могут сделать мухи против дихлофоса?
Взрыв в Домодедово. Фото. Анализ: Никакого смертника в Домодедово не было
Как США планировали победить и «демократизировать» СССР
Медведев сделал США последнее предупреждение
СНОУДЕН ПЕРЕДАЛ РОССИИ ДОКУМЕНТЫ О ТОМ, ЧТО США ПРАВЯТ ПРИШЕЛЬЦЫ
Последние новости с Украины и Новороссии за 18 июля 2014
Глава СВР рассказал кто виноват в обвале рубля
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 17389 8531
    BlackCat час назад

      Увы, но много слов без конкретики, с намеками на то, что было бы хорошо быть социалистами, отсылка к моде на социализм (серьезно?), отсылка к тому, что капитализм не справляется с угрозой COVID (предложение решения социализмом естественно нет), привычное уже предложение посчитать чужие деньги в чужих кошельках, в словах о 90% бедных на 10% богатых (так и вспоминается гражданин СССР и член компартии в контрасте), прямое сравнение COVID с концом света, и почему то снова о социализме, но без конкретики решения вопроса COVID.

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru