Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 10. 1930-е. Кавказ. Вып.5
1938. Авто с отдыхающими. Конструктивистский комплекс санатория РККА Ворошилова, проект личного архитектора Сталина – Мирона Мержанова, Сочи, Краснодарский край"
1938. В верхней части парка Дендрарий. Памятник садово-паркового искусства в Хостинском районе, основанный в 1892 году С.Н. Худековым. Краснодарский край, Сочи
1938. Курортный пляж Хосты на Чёрном море, в бухте Тихая у мыса Видного. Сочи, Краснодарский край
1938. Самый известный городской пляж у Морского вокзала. Сочи, Краснодарский край
1938. В парке санатория Центросоюз. Кавказские минеральные воды, Кисловодск, Ставропольский край
1938. Октябрьские нарзанные ванны. Кавказские минеральные воды, Кисловодск, Ставропольский край
1938. Октябрьские нарзанные ванны. Кисловодск
1938. В столовой санатория железнодорожников имени Андреева. Кисловодск
1938. Круглогодичный санаторий имени Андреева, состоял в ведении центрального бюро ИТР ЦК железнодорожников. Ставропольский край, Кисловодск
1938. Визитная карточка Кисловодска конструктивистская каскадная лестница архитекторов К. А. Шевчука и Л.С. Залесской, связывающая Курортный парк с центром города. Кисловодск, Ставропольский край
1938. Популярная санаторная методика гидротерапии парижского врача Жана Мартена Шарко, широко известного как создателя знаменитого ударного душа. Кисловодск, Ставропольский край
1938. В старой горной Армении
1938. Два земляка. Севанский район. Армения
1938. Пастушки. В Араратской долине, Армения
1938. Мелкий ремонт. Гусеничный трактор СТЗ-3 Сталинградского тракторного завода. Сельская местность. Армения
1938. На площади Шаумяна. Ереван
1939. Во дворе сельского дома. Колхоз имени Буденного, Краснодарский край, Кубань
1939. Зерноочистительная машина ВИМ-СМ-1. Колхоз имени Буденного, Славянский район, Азово-Черноморский край, Кубань
1939. Комбайн Сталинец-1 завода Ростсельмаш, дипломант Grand Prix и золотой медали Всемирной выставки в Париже в 1937 году. Колхоз имени Буденного, Краснодарский край, Кубань