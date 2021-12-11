Главная » История, Творчество

Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 10. 1930-е. Кавказ. Вып.5

87 0

1938. Авто с отдыхающими. Конструктивистский комплекс санатория РККА Ворошилова, проект личного архитектора Сталина - Мирона Мержанова, Сочи, Краснодарский край
1938. Авто с отдыхающими. Конструктивистский комплекс санатория РККА Ворошилова, проект личного архитектора Сталина – Мирона Мержанова, Сочи, Краснодарский край"

1938. В верхней части парка Дендрарий. Памятник садово-паркового искусства в Хостинском районе, основанный в 1892 году С.Н. Худековым. Краснодарский край, Сочи
1938. В верхней части парка Дендрарий. Памятник садово-паркового искусства в Хостинском районе, основанный в 1892 году С.Н. Худековым. Краснодарский край, Сочи

1938. Курортный пляж Хосты на Чёрном море, в бухте Тихая у мыса Видного. Сочи, Краснодарский край
1938. Курортный пляж Хосты на Чёрном море, в бухте Тихая у мыса Видного. Сочи, Краснодарский край

1938. Самый известный городской пляж у Морского вокзала. Сочи, Краснодарский край
1938. Самый известный городской пляж у Морского вокзала. Сочи, Краснодарский край

1938. В парке санатория Центросоюз. Кавказские минеральные воды, Кисловодск, Ставропольский край
1938. В парке санатория Центросоюз. Кавказские минеральные воды, Кисловодск, Ставропольский край

1938. Октябрьские нарзанные ванны. Кавказские минеральные воды, Кисловодск, Ставропольский край
1938. Октябрьские нарзанные ванны. Кавказские минеральные воды, Кисловодск, Ставропольский край

1938. Октябрьские нарзанные ванны. Кисловодск
1938. Октябрьские нарзанные ванны. Кисловодск

1938. В столовой санатория железнодорожников имени Андреева. Кисловодск
1938. В столовой санатория железнодорожников имени Андреева. Кисловодск

1938. Круглогодичный санаторий имени Андреева, состоял в ведении центрального бюро ИТР ЦК железнодорожников. Ставропольский край, Кисловодск
1938. Круглогодичный санаторий имени Андреева, состоял в ведении центрального бюро ИТР ЦК железнодорожников. Ставропольский край, Кисловодск

1938. Визитная карточка Кисловодска конструктивистская каскадная лестница архитекторов К. А. Шевчука и Л.С. Залесской, связывающая Курортный парк с центром города. Кисловодск, Ставропольский край
1938. Визитная карточка Кисловодска конструктивистская каскадная лестница архитекторов К. А. Шевчука и Л.С. Залесской, связывающая Курортный парк с центром города. Кисловодск, Ставропольский край

1938. Популярная санаторная методика гидротерапии парижского врача Жана Мартена Шарко, широко известного как создателя знаменитого ударного душа. Кисловодск, Ставропольский край
1938. Популярная санаторная методика гидротерапии парижского врача Жана Мартена Шарко, широко известного как создателя знаменитого ударного душа. Кисловодск, Ставропольский край

1938. В старой горной Армении
1938. В старой горной Армении

1938. Два земляка. Севанский район. Армения
1938. Два земляка. Севанский район. Армения

1938. Пастушки. В Араратской долине, Армения
1938. Пастушки. В Араратской долине, Армения

1938. Мелкий ремонт. Гусеничный трактор СТЗ-3 Сталинградского тракторного завода. Сельская местность. Армения
1938. Мелкий ремонт. Гусеничный трактор СТЗ-3 Сталинградского тракторного завода. Сельская местность. Армения

1938. На площади Шаумяна. Ереван
1938. На площади Шаумяна. Ереван

1939. Во дворе сельского дома. Колхоз имени Буденного, Краснодарский край, Кубань
1939. Во дворе сельского дома. Колхоз имени Буденного, Краснодарский край, Кубань

1939. Зерноочистительная машина ВИМ-СМ-1. Колхоз имени Буденного, Славянский район, Азово-Черноморский край, Кубань
1939. Зерноочистительная машина ВИМ-СМ-1. Колхоз имени Буденного, Славянский район, Азово-Черноморский край, Кубань

1939. Комбайн Сталинец-1 завода Ростсельмаш, дипломант Grand Prix и золотой медали Всемирной выставки в Париже в 1937 году. Колхоз имени Буденного, Краснодарский край, Кубань
1939. Комбайн Сталинец-1 завода Ростсельмаш, дипломант Grand Prix и золотой медали Всемирной выставки в Париже в 1937 году. Колхоз имени Буденного, Краснодарский край, Кубань

1939. Купание колхозных коней. Кубань
1939. Купание колхозных коней. Кубань

Источник: https://humus.livejournal.com/8141974.html
Метки: армения, ереван, история, кавказ, кисловодск, Россия, Сочи, фото
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 4. 1929-1932. Ленинград. Вып.4
Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 4. 1929-1932. Ленинград. Вып.3
Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 4. 1929-1932. Ленинград. Вып.2
Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 4. 1929-1932. Ленинград
Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 3. 1930
Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 1. 1920-1930-е.
Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 1. 1920-е. Вып.2
Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 6. 1935-1936

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru