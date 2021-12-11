Где-то в середине фильма прозвучал тезис, суть которого у многих людей уже после Перестройки вызывала вопросы.

Тезис прост: определённое миролюбие американцев после распада СССР – уж не вызвано ли оно тем, что Штаты поставили на новые виды вооружений, которые гораздо более разрушительны, и в то же время – более скрытны, позволяющие действовать исподволь, списывая всё на непогоду, климат, геологию, геофизику – в общем, на природу?

Неправильно называла советская пропаганда капстраны Запада. Акулами те были в девятнадцатом веке, а к концу двадцатого полностью раскрыли свое мурло: откровенно бандитское.