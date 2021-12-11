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НАТО не пойдет на компромиссы

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«Мы не можем принять, что Москва пытается восстановить систему, при которой крупные державы, такие как Россия, обладают своими сферами влияния, внутри которых они могут контролировать то, что делают или не делают другие страны. Мы не пойдём ни на какие компромиссы по вопросу права каждой нации в Европе выбирать свою судьбу» (с) Генсек НАТО Столтенберг

1. Как уже говорилось ранее, речь идет о сферах влияния, которые не являются сферами влияния США. К этим американским сферам влияния у НАТО по понятным причинам вопросов нет. Например, США объявили Западное Полушарие своей сферой влияния и пытаются контролировать то, что делают или не делают другие страны, например Куба, Венесуэла или Никарагуа. НАТО очень даже легко это принимает. Более того, страны НАТО очень охотно присоединяются к США, когда они пытаются контролировать то, что делает Куба, Венесуэла или Никарагуа. Поэтому, конечно же речь идет не о какой-то принципиальной позиции НАТО, а о защите исключительных прав США контролировать то, что делают или не делают другие страны.

2. Более того, даже внутри Европы мы видим, как из Брюсселя пытаются контролировать то, что делают или не делают другие страны Европы. Например, Польша решила повысить значимость своей судебной системы, поставив ее выше системы ЕС, Брюссель пытается контролировать то, что делает Польша, угрожая полякам санкциями и лишением финансирования, если Варшава не подчинится. Идентичным образом, Брюссель контролирует или пытается контролировать то, что делает Венгрия (например в вопросах запрета пропаганды ЛГБТ), указывая, что правительство Венгрии может делать, попутно угрожая Венгрии. В обоих случаях ЕС и НАТО пользуются тем, что Польша и Венгрия находятся в их сфере влияния.

3. Когда Каталонская нация проголосовала за отделение от Испании, НАТО очень легко проигнорировала право каталонцев определять свою собственную судьбу, закрыла глаза на политические репрессии против лидеров каталонского народа, преследование которых осуществлялось в сфере влияния НАТО. Как видим, НАТО очень легко идет на компромиссы по вопросу каждой нации в Европе выбирать свою судьбу. Вернее, игнорирует эти права, когда это не выгодно НАТО. Можно быть уверенным, что когда шотландская нация будет пытаться решить свою судьбу самостоятельно, НАТО также очень легко "пойдет на компромиссы" в интересах Британии.

Такой вот у нас высокоморальный и принципиальный альянс. Местами.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7285528.html
Метки: Европа, лицемерие, нато, столтенберг
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 17389 8531
    BlackCat час назад

      «Мы не можем принять, что Москва пытается восстановить систему, при которой крупные державы, такие как Россия, обладают своими сферами влияния, внутри которых они могут контролировать то, что делают или не делают другие страны. Мы не пойдём ни на какие компромиссы по вопросу права каждой нации в Европе выбирать свою судьбу» (с) Генсек НАТО Столтенберг.

      - Раз.

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      https://lenta.ru/news/2021/11/26/noaidforukraine/

      - Два.

      Суйте голову в петлю, г-н Зеленский.

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