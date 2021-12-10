Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 10. 1930-е. Кавказ. Вып.4
1938. Девушка с кувшином. Колхоз имени Сталина. Армения
1938. Рыбалка на озере Севан. Армения
1938. Утренняя планерка. Чабаны. Армения
1938. Чабаны и отары. Армения
1938. Армянская порода овец балбас. Севанский район, Армения
1938. У конторы. Сельская местность
1938. Разговор у сельсовета. Сельская местность
1938. Тракторная вспашка. Армения
1938. Табунные условия воспитания. Сельская местность
1938. Измерение роста лошадей мерной палкой и запись в племенные книги. Сельская местность, Армения
1938. В Араратской долине
1938. У кинотеатра «Москва». Ереван
1938. ГЭС на Раздане. Ереван
1938. Головной узел Канакерской ГЭС. Северная окраина Еревана"
1938. Вода для Еревана
1938. Молотовские-первые, Баку
1938. Бакинский конструктивизм
1938. Трамвайные линии. Баку
1938. Молотьба в Курдистане. Сельская местность. Азербайджан