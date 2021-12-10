Главная » История, Творчество

Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 10. 1930-е. Кавказ. Вып.4

83 0

1938. Девушка с кувшином. Колхоз имени Сталина. Армения
1938. Девушка с кувшином. Колхоз имени Сталина. Армения

1938. Чабан Севана
1938. Чабан Севана

1938. Рыбалка на озере Севан. Армения
1938. Рыбалка на озере Севан. Армения

1938. Утренняя планерка. Чабаны. Армения
1938. Утренняя планерка. Чабаны. Армения

1938. Чабаны и отары. Армения
1938. Чабаны и отары. Армения

1938. Армянская порода овец балбас. Севанский район, Армения
1938. Армянская порода овец балбас. Севанский район, Армения

1938. У конторы. Сельская местность
1938. У конторы. Сельская местность

1938. Разговор у сельсовета. Сельская местность
1938. Разговор у сельсовета. Сельская местность

1938. Тракторная вспашка. Армения
1938. Тракторная вспашка. Армения

1938. Табунные условия воспитания. Сельская местность
1938. Табунные условия воспитания. Сельская местность

1938. Измерение роста лошадей мерной палкой и запись в племенные книги. Сельская местность, Армения
1938. Измерение роста лошадей мерной палкой и запись в племенные книги. Сельская местность, Армения

1938. В Араратской долине
1938. В Араратской долине

1938. У кинотеатра Москва. Ереван
1938. У кинотеатра «Москва». Ереван

1938. ГЭС на Раздане. Ереван
1938. ГЭС на Раздане. Ереван

1938. Головной узел Канакерской ГЭС. Северная окраина Еревана
1938. Головной узел Канакерской ГЭС. Северная окраина Еревана"

1938. Вода для Еревана
1938. Вода для Еревана

1938. Молотовские-первые, Баку
1938. Молотовские-первые, Баку

1938. Бакинский конструктивизм
1938. Бакинский конструктивизм

1938. Трамвайные линии. Баку
1938. Трамвайные линии. Баку

1938. Молотьба в Курдистане. Сельская местность
1938. Молотьба в Курдистане. Сельская местность. Азербайджан

Источник: https://humus.livejournal.com/8139776.html
Метки: армения, Баку, ереван, история, Россия, фото
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 4. 1929-1932. Ленинград. Вып.4
Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 4. 1929-1932. Ленинград. Вып.3
Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 4. 1929-1932. Ленинград. Вып.2
Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 4. 1929-1932. Ленинград
Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 3. 1930
Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 1. 1920-1930-е.
Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 1. 1920-е. Вып.2
Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 6. 1935-1936

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru