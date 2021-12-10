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Путин: в 90-е в правительстве России сидели кадровые сотрудники ЦРУ

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Использованные источники: tass.ru

В российском правительстве в середине 90-х работали кадровые сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Об этом накануне поздно вечером заявил президент РФ Владимир Путин. «Вот смотрите: середина 1990-х – начало 2000-х годов – в начале 2000-х я уже вычистил всех, но в середине 1990-х у нас в качестве советников, официальных сотрудников правительства Российской Федерации, сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники ЦРУ США, – сказал он на заседании Совета по развитию гражданского общества. – Их потом в США привлекали к уголовной ответственности, что они, будучи сотрудниками ЦРУ и работая у нас, нарушали американское законодательство, участвовали в приватизации». По его словам, «это только один пример» попыток вмешательства в дела РФ. «На самом деле их гораздо больше», – указал глава государства, отметив, что «по этой линии всё находилось под известным контролем определённых стран». «На наших объектах ядерного оружейного комплекса сидели американские специалисты, приходили туда на работу каждый день с утра до вечера: стол стоял...

Статья публикуется в сокращённом варианте, так как в ней использованы источники, запрещающие репост своих материалов: tass.ru
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Источник: http://stoletie.ru/lenta/putin_v_90-je_v_pravitelstve_rossii_sideli_kadrovyje_sotrudniki_cru_662.htm
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