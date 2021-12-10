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Как пройти ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА без потерь. Сурияр

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Время перед рассветом всегда темнее ночи, и кажется, что тьма захватила все. Душа смотрящего находится в трепете, чувствуя её присутствие.

Солнце ещё не выпустило тот первый луч над горизонтом, который разрывает тьму предрассветных сумерек, навсегда изменяя всё в мире. Сейчас мы находимся в такой же предрассветной мгле, где глубокие и тёмные тени пока ещё скрывают неумолимый восход Солнца.

Оно уже скоро взойдёт! А наша задача правильно подготовиться к встрече Рассвета!

Какое состояние необходимо обрести и сохранять для собирания Единого Духа?

Об этом мы и говорим сегодня, сотворив сообща напутствие для всех живых людей и родов Земли Русской!
Прочитаем напутствие-наставление и сотворим Общую Молу для собирания Русского Духа.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Y7Ba4nIbRVk
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