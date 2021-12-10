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Как на фронте стреляли Власовцев. Рассказ ветерана

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Как на фронте стреляли Власовцев. Рассказ ветерана.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=kQfCNLtksEo
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