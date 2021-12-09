Кто такие русские? Человек считающий себя русским, вроде бы должен знать, кто же они такие. Но увы… Не в нашем мире "кривых зеркал". А на планете теневые хозяева мира приняли решение о кардинальном сокращении численности людей.

Что делать, как искать пути выживания и себя, и своих детей?

Как ни парадоксально это звучит, но чтобы у вас появились шансы спасти свое будущее, нужно покопаться в прошлом. Не что иное, а знание настоящей истории Рода связывает друг с другом поколения и века, дает человеку надежду на новое будущее. Без понимания истоков происхождения своего Рода сложно осознать себя и свое место в мире. Зомбоящик и холуи никогда не смогут промыть мозги человеку с твердыми жизненными ценностями.

Но какие были ценности русов? Почему они забыты?

Будем говорить про прародину русов, про миграции ариев, про пять Россий Европы, про остров Руян и 300 белых витязей Арконы, про спасение Руси чингисидами, про Империю Тартария. Обличим много лжи и фальсификаций. Давайте вспомним правду, которую не рассказывают детям в убогой школе-институте, не говорят по прозападному секс-телевидению.

И кстати – все ли помнят многовековой принцип русов "лучше умереть в бою, чем жить рабом"? Итак, кто же такие русские?

Сайт Дмитрия Белоусова: http://rus-imperia.ru/

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!