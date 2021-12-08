Упрощенное масочное делопроизводство
Верховный Суд РФ признал законным упрощенное штрафование за отсутствие медицинских масок там, где требуется их ношение.
Упрощенное масочное делопроизводство
По делам о нарушении масочного режима теперь можно не проводить расследование и не назначать экспертизы, для привлечения к ответственности достаточно протокола и фотофиксации. Об этом 8 декабря сообщается в постановлении коллегии по административным правонарушениям Верховного суда России.
Верховный суд рассмотрел жалобу одного из столичных продуктовых магазинов. Районный суд вынес решение о штрафе торговой точки на 100 тыс. рублей из-за того, что продавец находился на рабочем месте без маски. Администрация магазина не согласилась с решением районного органа, так как не были проведены ни экспертиза по фотографии, ни допрос понятых. Тогда руководители обратились в Верховный суд.
Верховный суд в свою очередь согласился с тем, что в этом случае для установления виновности нет «необходимости в использовании специальных познаний в науке и технике», передает «РИА Новости».
«Фотоматериал, на котором зафиксирован продавец магазина на своем рабочем месте в торговом зале без средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респиратора), обоснованно признан судебными инстанциями достоверным и допустимым доказательством по делу», — сказано в постановлении.
В административном расследовании также нет нужды, потому что оно «проводится только в тех случаях, когда осуществляются экспертиза или иные требующие значительных временных затрат процессуальные действия». 15 ноября сообщалось, что НМИЦ профилактической медицины Минздрава России разработал уникальную интеллектуальную систему, которая может усилить контроль за ношением масок.
Система определяет наличие маски на лице и правильность ее ношения. Также она может вести статистику нарушений и голосом оповещать человека о нарушении. Кроме того, о факте нарушения сообщат лицам, которые отвечают за соблюдение эпидемиологического режима в том или ином учреждении.
https://iz.ru/1261306/2021-12-08/verkhovnyi-sud-rossii-razreshil-shtrafovat-za-otsutstvie-maski-po-foto – цинк
Следующий этап – автоматизация штрафов за отсутствие медицинских масок с отправкой начисленных штрафов по почте или на аккаунт в "Госуслугах", подобно тому, как это реализовано в отношении штрафов за нарушение правил дорожного движения. Попался на камеру без маски в ресторане, тебе на смартфон прилетает уведомление – вам штраф, 5000 рублей.
Предлагаю распустить суды – они теперь больше не нужны. Ведь теперь штрафы можно взыскивать без суда и следствия. Приспустите, пожалуйста, масочку, я Вас с фото в паспорте сравню. Вспышка, штраф, бинго!
Результат переговоров Путина с Байденом на лицо.
Интересный подход, так может фотографировать судейских и чиновников,представьте на какую сумму можно оштрафовать например Пескова.Вот например рядом статейка о Чубайсе там он на сборище без маски,значит штраф.Эти клоуны сами не понимают, что творят.
Я вижу ситуацию в другом ключе. Если бы полицаи и жандармы бичей, нищих, инвалидов с улиц не гоняли, то они нормально жили. Они бы жили если не щемили, бомжи, например, в подъездах, если бы их с подъездов не гнали, сейчас же в иной никак никому не войти, там консьерж. Маска стала пунктом допуска дополнительным наряду с другими аусвайсами они показывают – вы тут в этом муравейнике лишние, в вас нет необходимости, пшли вон. Не нужно с этим бороться, писать против ветра, курить и писать больше нельзя. А валить надо, недаром богатенькие строят коттеджи и мы шалашик себе должны намостить или достать рукзачок и ходу.
И куда вы со своим рюкзачком подадитесь? Глупость несусветная.
Разные варианты. Друг на пенсию ушёл с завода тяжёлых танков ходит с рюкзачком на Черную сопку для физкультуры. Два пареня печники с рюкзаками лесом лесом гуляют, ещё и в лесу сотовых вышек боятся. Я посерьёзней грузы на дачу таскаю часть в рюкзаке. Никто там в лесу на даче вас по маске не принимает, кода и маски никто в ларьках деревенских не треплет, усё тишь, да доступная по цене гладь. Чем ближе к центру тем гуще маски, т.е. по окраине автобус едет мирно в центре оденьте маски – газы или гады точнее. И так по всей матушке а вы говорите глупость. Обходить надо места скопления, слушайте что динамик вам бормочет.
Глупость потому,что сначала в рабство загонят все население городов,потом из них создадут карательные команды и займутся дачниками с рюкзачниками.Вы сейчас озвучиваете принцип в соответствии с которым РККА в 1941 году,надо было свалить за Урал и возделывать свои огородики.А че жили бы себе спокойно некоторое время.
А я в магазине слышу голос соседки, но не понимаю откуда голос.
Зашел спереди – она. Так похудела, что я сзаду не узнал.
В магазине же нельзя приспустить.
Сбывается мечта “патриотов” ! Следующий шаг – видеотройки от внутренних органов по уголовным делам. “Судья Дрэгг” отдохнёт.
Если с ковидом не бороться – сбудется мечта идиотов – потеря страны в силу потери боеспособности, как итога поражения инфекцией критического уровня занятых, трудо- и дееспособных граждан России.
Уважаемый Жора, где же Ваше радение за матушку Россию в данном случае?
Верховный суд прав, ибо фотомонтаж как минимум требует подготовки информационных слоев, что уже создает неоправданную ценность для данной работы, это раз.
Объективно на фото или видеоматериалах могут присутствовать элементы окружения, способствующие верификации как сотрудника, так и торговой точки.
Ну и самое главное – безответственное отношение сотрудников и руководства магазина, ношение маски не смертельно, но оно позволяет зараженному ковидом сотруднику без проявленных признаков не разносить заразу воздушно-капельным путем со своей слюной во время выдоха и общения с клиентом.
М-да ! Вы – точно иной, если у Вас слюна летит при выдохе через нос.)
Уважаемый, ну как же, Вы разве в нос говорите с собеседниками, или у нас в торговле все жестами изъясняются?
“.. во время выдоха и общения с клиентом.” – это у Вас в комменте, шановный. Я бы написал – “.. во время общения с клиентом” или , на крайняк для необразованных : “.. во время выдоха ПРИ общении с клиентом”.
Хотите сказать сотрудник, общаясь с клиентом, вовсе не дышит?
А и Б сидели на трубе. А – упало, Б- пропало. Что осталось на трубе ?
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект, значительно расширяющий полномочия полиции
В тексте внесенного законопроекта сказано, что полицейские получат полномочия проникать в жилые и другие помещения, оцеплять строения и представляться задержанному после прекращения противоправных действий.
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Тепеь мoжнo ВЫНЕСТИ тебе двери чтoб прoверить ты в маске спишь или нет.
И этo правильнo
Cлава Путину
Смерть вoрoгам
Вам бы масочка не помешала, на всякий случай, для защиты окружающих, если вдруг Вы больны.
Степаныч бы сделал ему маску из гипсокартона, чтобы защитила окружающих.
Драный,ты че несешь,как маска может защитить от вируса, ты размер вируса себе представляешь? это все равно как защищаться от комаров сеткой рабица.Зря ты с сектантами связался.
Если Владимир попытается плюнуть или укусить, то сопля останется у него на харе. Это приятно.
Кстати, в тему:
…Москвич открыл стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы
7 декабря в МФЦ «Рязанский» на 1-й Новокузьминской улице мужчина начал стрелять в сотрудников и посетителей. По предварительным данным, в результате инцидента погибли два человека — сотрудница МФЦ (администратор) и охранник.
Еще три человека пострадали, в том числе десятилетняя девочка Софья. Она была в МФЦ с семьей. Девочка пошла попить воды к кулеру с водой в тот момент, когда в помещении началась стрельба. Вооруженный мужчина выстрелил в сотрудника центра. Затем, по словам Софии, он навел дуло на нее и нажал на курок: пуля задела ее по касательной. Она убежала, ее вместе с семьей эвакуировали. Раненого ребенка доставили в больницу в критическом состоянии, врачи провели операцию. Сейчас жизни Софии ничего не угрожает. Гибель двоих человек подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин….
Итого, неадекватный человек, с явными проблемами с психикой, и накрученный всякой чушью о чипировании вместо вакцинированная и т.д. открыл огонь, пострадал ребенок.
Вы только вдумайтесь – человек в силу того, что ему мозг обработали, устроил стрельбу и ранил невинного ребенка.
К этому стремятся те, кто пытается сыграть на том, что ковид – фикция?
Знатный итог…
Это подполковник СВР, 45 лет, закончил академию, служил в Малайзии. Уволился год назад. На ЯП это обтёрли вчера. Для раздумий Вам, логичных.
Да, но речь о том, что человек начал стрелять имея весьма туманные и необоснованные логикой мотивы.
От Вас жена ещё не сбежала ? Дамы и логика – вещи почти рядом стоящие. Про причинно – следственные связи слыхали ? И потом, – а где Ваша корпоративная солидарность ? По Вашим словам , ранее , Вы – военный разведчик. Хотя мне жаль АндроСаню, который Вас обыскался на Ленпехе. Почему жаль – военный разведчик, проверяющий документы у какого то там УФСБ-шника в тепле и добре , как то не вяжется : А) Не его функции, Б) С Ленпехом.))
Жена помнится хохлушка?,з/п хорошая у него и пусть болтает -они практичные хохлухи.
Жора ,по нему полно нестыковок :Жилищник отключил ему коммуналку,он пришел в этот центр за паспортом ,имея при себе 3000000 р в валюте и три газовых балончика.Что-то с его крышей и возможно использование его или …совершенно нельзя сегодня однозначно ответить -точный ответ Кота манипуляция и голая пропананда.Он,обещавший перемены ,как и Серые ,но вероятно где-то принято решение в пользу Котов,разошёлся ,распустил хвост.
Вот почему я боялась вашей темы о возвращении СССР (заметь ,я согласна была с тем прежним Котом ,что ты еврей и тоскуешь по СССР),потому что при сегодняшней системе собственности реанимировать эту тему -значит иммитировать её,взять на вооружение отдельные методики (тройки,патриотизм голимый,общественная обструкция)-и провести очередную индустриализацию за счет народа и только ,а они уплывают на своих яхтах.Ты видел бюджет на 23-24 гг,ты видел за счет кого наполнение бюджета ??-хоть на 10 %поднимется для них налог-нет.И все придворные евреи сегодня крутят кино ,что СССР нужно вернуть,Акелло постарел и его не слушают и планы не исполняются.Я вообще считала вас нанайскими мальчиками ,высокопарная болтология и всё и вдруг вы ссоритесь?Кот повергнут,ты добиваешь ,хотя это уже не по-мужски.Это ведь прохохляцкий сайт,точнее продомбасский и этот проектик возрождения СССР через Донбасс очищенный кем-то проплачен.Кем??
р.с. чисто интуиция ,без зла
Возможно , евреи в курсе. Спросите у них.
Не “по нему полно нестыковок”, а полно вранья и неточностей в СМИ.
Галоперидол тебе сестрица в помощь. Твоя текущая карма 16666
Переживаю за тебя.
Нет это не подполковник СВР опровержение он сделал лично в телеграмме. Вы новости Москвы почитайте практически каждый день метро стоит из за того что кто то прыгает под поезд,толпа сумасшедших.
ВС ещё раз подтвердимши свою неправомерность.Хотя лично меня это не удивило.Давно уже знал,что все наши,так называемые суды-это частная лавочка
Давно уже вся “страна” частная лавочка,а вы это только заметили.Все правильно делают наши т.н. “правители” давно пора населению протрезветь и увидеть реальность.Дьявол он ведь в интересах бога работает.