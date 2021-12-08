Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 10. 1930-е. Кавказ. Вып.3
1938. Два товарища. Баку
1938. Вид на Базарную улицу из Крепостных ворот. Баку
1938. У памятника писателю Мирзе Фатали Ахундову. Баку
1938. Девичья башня. Баку
1938. Баня Ага Микаила на улице Кичик Гала. XVIII век, юго-западная часть Ичери-шехер. Баку
1938. Крытая часть Верхнего базара, от минарета Джума-мечети до Шемахинских ворот и Чухур караван-сарая. Баку
1938. Нагорный парк культуры и отдыха имени С. М. Кирова. Трельяж. Баку
1938. Вид на дворец Исмаилия. Баку
1938. Вид на здание Дворца печати Азернешр и Базарную улицу из Крепостных ворот. Баку
1938. Рядом с единственным в стране католическим храмом Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, Польским костелом в народе, который в 1938 был полностью разрушен. Баку
1938. Вид на Дворец ширваншахов и Дом общественного собрания. Баку
1938. Строительство жилых домов из местного камня гюша. Пригородная часть Баку
1938. Табун возвращается. Сельская местность
1938. Утренняя дойка молока. Сельская местность
1938. Чабаны на перекуре. Сельская местность
1938. На скотном дворе. Сельская местность
1938. Машинно-тракторные станции, сыгравшие большую роль в развертывании колхозного советского строительства. Сельская местность
1938. Делибозкая порода горных верхово-вьючных лошадей, разводимая в основном в Казахском районе. Сельская местность