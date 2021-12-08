Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
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Если украинцы желают, чтобы их пожалели, за то что они сделали с Украиной, то многие с удовольствием хотят пожалеть Украину. Потому что Украина кроме жалости ничего больше не вызывает.
Чтобы Крыму некуда было возвращаться, нужно поделить Украину на земельные участки по желанию людей.
1 Бендеровцы которые хотят жить в Великом польском княжестве.
2 Донбасс который хочет сотрудничать с русскими.
3 остальные которые не определились, и периодически хотят в СССР.
Ни на какую ядерную войну за Украину НАТО не пойдет. Но НАТО уже предупредили на счет развертывания ракет НАТО на территории Украины, что от Украины не останется ничего.
Предательство хохлов люди не забудут никогда, а в Евросоюз хохлов оформлять побоятся. Жалко предателей хохлов.