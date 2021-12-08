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Путин, Байден и бензоколонка, желающая быть страной

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Путин, Байден и "бензоколонка, желающая быть страной".

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1mr-N_It2i0
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 8332 6072
    чужой час назад

      Если украинцы желают, чтобы их пожалели, за то что они сделали с Украиной, то многие с удовольствием хотят пожалеть Украину. Потому что Украина кроме жалости ничего больше не вызывает.
      Чтобы Крыму некуда было возвращаться, нужно поделить Украину на земельные участки по желанию людей.
      1 Бендеровцы которые хотят жить в Великом польском княжестве.
      2 Донбасс который хочет сотрудничать с русскими.
      3 остальные которые не определились, и периодически хотят в СССР.
      Ни на какую ядерную войну за Украину НАТО не пойдет. Но НАТО уже предупредили на счет развертывания ракет НАТО на территории Украины, что от Украины не останется ничего.
      Предательство хохлов люди не забудут никогда, а в Евросоюз хохлов оформлять побоятся. Жалко предателей хохлов.

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