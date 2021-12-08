В ближайшие 30 лет российскую экономику ждёт масштабная трансформация в рамках энергоперехода. Это затронет и бизнес, и жизнь каждого человека. Такое мнение выразил специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс, выступая на форуме Nobel Vision. Open Innovations 2.0.

По его мнению, нынешнему поколению людей выпало счастье стать свидетелями информационной революции, которая произошла в последние 30 лет и полностью изменила экономику и быт людей. Он призвал вспомнить первый персональный компьютер и первый мобильный телефон, сравнить информационную сферу сейчас и 30 лет назад, оценить изменения в быту, бизнесе и госуправлении.

«Техносфера состоит из трёх элементов: информации, материалов и энергии. <…> Информация 30 лет назад и информация сегодня – это два абсолютно разных мира. <…> Я считаю, что мы сейчас находимся в одном шаге от начала точно такого же по масштабу процесса, только не в информации, а в энергии. В энергии, как мне кажется, в тот же самый срок – в следующие 30 лет – произойдёт кардинальный пересмотр всех базовых принципов. Причём я подчеркну, речь идёт не только об электроэнергетике, для меня родной, – речь идёт о промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, строительстве, о быте. Речь идёт вообще обо всех тех сферах, где появляется энергия. Они все претерпят глубинные фундаментальные преобразования. Это изменит жизнь каждого из нас, это изменит практически любой бизнес», – заявил Чубайс. Причём, по его оценке, ближайшие 10 лет являются ключевыми в этом процессе.

Спецпредставитель президента считает, что Россия очень уязвима для этих изменений, поскольку энергетический сектор играет для неё особую роль. «У всех есть энергетика, но в России это не просто один из секторов, это позвоночный столб национальной экономики: 20% ВВП, 40% доходов федерального бюджета, 60% экспорта. Это вообще серьёзно», – указал он.

«С одной стороны, мы крайне уязвимы, а с другой стороны, у нас колоссальнейшие возможности. Помимо того, что энергопереход изменит все без исключения отрасли реального сектора в стране, он ещё открывает возможности для создания тех отраслей, которых сейчас не существует вообще. Я насчитал от пяти до десяти новых отраслей, которых в стране сегодня нет», – сказал Чубайс.

В качестве примера он назвал создание отрасли по выработке водорода. «Экспорт водорода из России к 2030 году может приближаться к 50 млрд долл. Это считаю реальным параметром, но [этой отрасли] нет сегодня», – отметил он.

Возобновляемая энергетика, по его словам, «это процентов пять от всего того, что произойдёт в России в связи с энергопереходом», но она является драйвером изменений. И в этой сфере у России огромный потенциал: страна занимает первое место в мире по ветропотенциалу. В российской ветроэнергетике за последние пять лет уже создан весь кластер: генерация, промышленность, наука и образование. Есть возможности и в солнечной энергетике. В частности, Челябинск по инсоляции выше, чем Берлин (Германия является мировым лидером по возобновляемой энергетике). «Только на Дальнем Востоке нам надо будет ввести новых энергомощностей возобновляемой энергетики 40 тыс. МВт», – сказал Чубайс.

Он назвал атомную генерацию важнейшей частью зелёного перехода. «Мир должен это признать, и я уверен в том, что признает», – подчеркнул спецпредставитель президента.

Nobel Vision. Open Innovations 2.0 – это эволюционный этап развития международного Форума «Открытые инновации», ставшего за девять лет одной из самых известных и авторитетных дискуссионных площадок, посвящённых инновационной тематике. Форум входит в число официальных мероприятий Года науки и технологий в России.

В Nobel Vision принимают участие лауреаты Нобелевской, Филдсовской премий, премии Вольфа и других общепризнанных международных наград. Сообщество учёных с мировым именем совместно с руководителями корпораций – ведущих бизнес-игроков наукоемких отраслей – построят на основе состоявшихся на Форуме обсуждений цепочку будущего технологического развития отдельных рынков и различных сфер человеческой жизни.

По материалам РИА Новости, ТАСС