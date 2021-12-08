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Битва за Инту. Кто победит: Путин или Силуанов? Борис Марцинкевич

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Почему водородная энергетика – это целенаправленное уничтожение природы. Почему работу министра природы Козлова делают американцы. Как разворачивается битва за Инту и Воркуту, кто и за что в ней сражается. Об этом и не только рассказывает в своей авторской программе главный редактор портала "Геоэнергетика" Борис Марцинкевич.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LmOFHYdn_iA
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 8332 6072
    чужой час назад

      На счет цены водорода это понятно. Все правильно. Есть еще вопрос безопасности, который Марцинкевич не осветил.
      А на счет металлов главную роль сейчас играет Индия. Как только она решится вкладываться в афганский металл, Индия становится главным мировым магнатом черных металлов. Тут же подхватывается Иран к Афганистану по своим интересам.
      Китай уже подключается по монополии на литий.
      Если откроется морской путь в Россию для товаров Ирана, то Израиль уже не нужен америке.
      Осталась Индия.

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