Битва за Инту. Кто победит: Путин или Силуанов? Борис Марцинкевич
Почему водородная энергетика – это целенаправленное уничтожение природы. Почему работу министра природы Козлова делают американцы. Как разворачивается битва за Инту и Воркуту, кто и за что в ней сражается. Об этом и не только рассказывает в своей авторской программе главный редактор портала "Геоэнергетика" Борис Марцинкевич.
На счет цены водорода это понятно. Все правильно. Есть еще вопрос безопасности, который Марцинкевич не осветил.
А на счет металлов главную роль сейчас играет Индия. Как только она решится вкладываться в афганский металл, Индия становится главным мировым магнатом черных металлов. Тут же подхватывается Иран к Афганистану по своим интересам.
Китай уже подключается по монополии на литий.
Если откроется морской путь в Россию для товаров Ирана, то Израиль уже не нужен америке.
Осталась Индия.