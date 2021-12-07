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Хозяева морей. Корабли на воздушной каверне // Военная приемка

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50 морских узлов или 92,6 километра в час – это скорость самых необычных кораблей российского флота и береговой охраны пограничной службы ФСБ России, передвигающихся на воздушной каверне. Корабли береговой охраны, таможенные катера, десантные корабли Министерства обороны – они могут отличаться размерами и формой корпуса, но объединяет их то, что они буквально летают по воде. Съемочная группа «Военной приемки» отправилась в Азовское море и к Тихому океану, чтобы разобраться, за счет чего достигается такой эффект, что из себя представляет воздушная каверна и как она выглядит.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=iGLZ2yBYlDc
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