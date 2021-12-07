Почему немцы не смогли взять Москву
Военный историк Алексей Исаев о причинах провала наступления вермахта на Москву и о том, почему в конце осени 1941 года немецкий блицкриг окончательно развалился на подступах к столице СССР.
Аннотация:
Военный историк Алексей Валерьевич Исаев проводит обзорную лекцию-беседу о Битве за Москву: оборонительный этап сентября — декабря 1941 года и контрнаступление 5 декабря 1941 года.
Почему немцы смогли пробиться к Москве?
Малоосвещенные в историографии события октября 1941 года, когда удалось пройти по краю пропасти. Почему советские войска оказались в окружении под Вязьмой и Брянском?
Насколько велика роль московского ополчения и «сибирских дивизий» в обороне Москвы?
Одна винтовка на троих у защитников Москвы — это правда или миф?
Обмундирование немецких войск, генерал «Грязь» и генерал «Мороз».
Можайская линия обороны, бой подольских курсантов на Ильинских рубежах и дивизии Панфилова на Волоколамском шоссе.
Паника в Москве в октябре 1941 года. Как близко подошли немцы к Москве? Контрнаступление под Москвой 5 декабря 1941 года.
Почему немцы смогли пробиться к Москве?
Пoтoму чтo CМOГЛИ.
За вoдкoй ездили в Мoскву на мoтoциклах.
Снесли и пoдoльских курсантoв и панфилoвцев
А вoт пoчему не вoшли в гoрoд кoтoрый НЕКOМУ былo oбoрoнять
Хрен ктo расскажет
А что есть достоверные факты что немцы за водкой в Москву на мотиках ездили? Чего то ни у немцев, ни в мемуарах савецких генейралов подобного не встречал. Липа все это что некому оборонять было. На фронтах истребители не летали, а под Москвой их полным полно было, все сибирские дивизии под Москву, с других фронтов снимали чтобы Москву оборонить. Будь у фрицев ресурсов поболе ни сибирские дивизии, ни генерал мороз не помогли бы.
Слушаю Вас и сдаётся мне,что Ваши предки на Ташкентских фронтах воевали…
Есть даже кинoхрoника.
Немцы в пригoрoде.
Защищать былo некoму и сибирские дивизии эт уже пoтoм.
Всех Жукoв пoд Вязьмoй закoтлил.
Не меньше чем в киевскoм кoтле.
Пoд Мoсквoй и Питерoм немец ВСТАЛ как пoд Дюнкеркoм.
немецкие Генералы писали Гитлеру чтo oн предатель
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Вя́земская опера́ция (2—13 октября 1941 года) — оборонительная операция Западного (командующий — Иван Конев, с 10 октября — Георгий Жуков) и Резервного (командующий — Семён Будённый, с 8 октября — Георгий Жуков) фронтов в Великой Отечественной войне, проведённая в начальный период битвы под Москвой.
Операция проводилась одновременно с Орловско-Брянской операцией в качестве общего противодействия начавшемуся наступлению немецких войск на Москву в рамках операции «Тайфун». Закончилась катастрофическим поражением Красной Армии. Перед Москвой не осталось войск, а в самой столице началась массовая паника, продолжавшаяся несколько дней.
Не бреши.
Мой дед оборонял Москву.