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Почему немцы не смогли взять Москву

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Военный историк Алексей Исаев о причинах провала наступления вермахта на Москву и о том, почему в конце осени 1941 года немецкий блицкриг окончательно развалился на подступах к столице СССР.



Аннотация:

Военный историк Алексей Валерьевич Исаев проводит обзорную лекцию-беседу о Битве за Москву: оборонительный этап сентября — декабря 1941 года и контрнаступление 5 декабря 1941 года.

Почему немцы смогли пробиться к Москве?
Малоосвещенные в историографии события октября 1941 года, когда удалось пройти по краю пропасти. Почему советские войска оказались в окружении под Вязьмой и Брянском?
Насколько велика роль московского ополчения и «сибирских дивизий» в обороне Москвы?
Одна винтовка на троих у защитников Москвы — это правда или миф?
Обмундирование немецких войск, генерал «Грязь» и генерал «Мороз».
Можайская линия обороны, бой подольских курсантов на Ильинских рубежах и дивизии Панфилова на Волоколамском шоссе.
Паника в Москве в октябре 1941 года. Как близко подошли немцы к Москве? Контрнаступление под Москвой 5 декабря 1941 года.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7275500.html
Метки: 1941, великая отечественная война, вермахт, исаев, история, красная армия, ссср
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5 Комментариев » Оставить комментарий
  • 28441 5423
    Русофил 55 мин. назад

      Почему немцы смогли пробиться к Москве?
      Пoтoму чтo CМOГЛИ.
      За вoдкoй ездили в Мoскву на мoтoциклах.
      Снесли и пoдoльских курсантoв и панфилoвцев
      А вoт пoчему не вoшли в гoрoд кoтoрый НЕКOМУ былo oбoрoнять
      Хрен ктo расскажет

      1
      -1
      • 20488 15712
        SergeevРусофил 8 мин. назад

          А что есть достоверные факты что немцы за водкой в Москву на мотиках ездили? Чего то ни у немцев, ни в мемуарах савецких генейралов подобного не встречал. Липа все это что некому оборонять было. На фронтах истребители не летали, а под Москвой их полным полно было, все сибирские дивизии под Москву, с других фронтов снимали чтобы Москву оборонить. Будь у фрицев ресурсов поболе ни сибирские дивизии, ни генерал мороз не помогли бы.

          • 13288 12252
            KTSergeev три минуты назад

              Слушаю Вас и сдаётся мне,что Ваши предки на Ташкентских фронтах воевали…

            • 28441 5423
              РусофилSergeev только что

                Есть даже кинoхрoника.
                Немцы в пригoрoде.
                Защищать былo некoму и сибирские дивизии эт уже пoтoм.
                Всех Жукoв пoд Вязьмoй закoтлил.
                Не меньше чем в киевскoм кoтле.
                Пoд Мoсквoй и Питерoм немец ВСТАЛ как пoд Дюнкеркoм.
                немецкие Генералы писали Гитлеру чтo oн предатель
                —–
                Вя́земская опера́ция (2—13 октября 1941 года) — оборонительная операция Западного (командующий — Иван Конев, с 10 октября — Георгий Жуков) и Резервного (командующий — Семён Будённый, с 8 октября — Георгий Жуков) фронтов в Великой Отечественной войне, проведённая в начальный период битвы под Москвой.

                Операция проводилась одновременно с Орловско-Брянской операцией в качестве общего противодействия начавшемуся наступлению немецких войск на Москву в рамках операции «Тайфун». Закончилась катастрофическим поражением Красной Армии. Перед Москвой не осталось войск, а в самой столице началась массовая паника, продолжавшаяся несколько дней.

            • 13288 12252
              KTРусофил только что

                Не бреши.
                Мой дед оборонял Москву.

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