Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 10. 1930-е. Кавказ
1932. Колхозная ярмарка в Тифлисе
1937. На Колхозной площади в 5 утра, Тбилиси
1937. Бригадир и тракторист
1937. Ворота Сигнахской крепости
1937. Команда Закавказкого индустриального института, серебряный призер чемпионата Грузинской ССР. Стадион Динамо имени Л.П. Берия, Тбилиси
1937. На мосту в Гори
1937. Тракторист Гуду Шаури и бригадир Коте
1938. Ансамбль чонгуристок, государственный этнографический хор Грузии, дирижёр Кирилл Пачкория. Тбилиси
1938. Веранда ресторана на Мтацминде
1938. Винный подъем
1938. Город Сигнахи. Двор с чурчхелой
1938. На набережной Куры
1938. На проспекте Шота Руставели
1938. На Сухом мосту
1938. Открытая беседка"
1938. Первая в мире Детская железная дорога
1938. Плантации Красного Креста под Сухуми.Развеска и сушка люфы
1938. Сахелгами
1938. Тбилисская детская железная дорога в парке имени Серго Орджоникидзе