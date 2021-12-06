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Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 10. 1930-е. Кавказ

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1932. Колхозная ярмарка в Тифлисе
1932. Колхозная ярмарка в Тифлисе

1937. На Колхозной площади в 5 утра, Тбилиси
1937. На Колхозной площади в 5 утра, Тбилиси

1937. Бригадир и тракторист
1937. Бригадир и тракторист

1937. Ворота Сигнахской крепости,
1937. Ворота Сигнахской крепости

1937. Команда Закавказкого индустриального института, серебряный призер чемпионата Грузинской ССР. Стадион Динамо имени Л.П. Берия, Тбилиси
1937. Команда Закавказкого индустриального института, серебряный призер чемпионата Грузинской ССР. Стадион Динамо имени Л.П. Берия, Тбилиси

1937. На мосту в Гори
1937. На мосту в Гори

1937. Тракторист Гуду Шаури и бригадир Коте,
1937. Тракторист Гуду Шаури и бригадир Коте

1938. Ансамбль чонгуристок, государственный этнографический хор Грузии, дирижёр Кирилл Пачкория. Тбилиси
1938. Ансамбль чонгуристок, государственный этнографический хор Грузии, дирижёр Кирилл Пачкория. Тбилиси

1938. Веранда ресторана на Мтацминде
1938. Веранда ресторана на Мтацминде

1938. Винный подъем
1938. Винный подъем

1938. Город Сигнахи. Двор с чурчхелой
1938. Город Сигнахи. Двор с чурчхелой

1938. На набережной Куры
1938. На набережной Куры

1938. На проспекте Шота Руставели
1938. На проспекте Шота Руставели

1938. На Сухом мосту
1938. На Сухом мосту

1938. Открытая беседка
1938. Открытая беседка"

1938. Первая в мире Детская железная дорога
1938. Первая в мире Детская железная дорога

1938. Плантации Красного Креста под Сухуми.Развеска и сушка люфы
1938. Плантации Красного Креста под Сухуми.Развеска и сушка люфы

1938. Сахелгами
1938. Сахелгами

1938. Тбилисская детская железная дорога в парке имени Серго Орджоникидзе
1938. Тбилисская детская железная дорога в парке имени Серго Орджоникидзе

1938. Тренировка клуба Локомотив-Тбилиси
1938. Тренировка клуба Локомотив-Тбилиси

Источник: https://humus.livejournal.com/8132527.html
Метки: история, кавказ, Россия, тифлис, фото
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