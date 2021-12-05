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В России изобрели «золотое колесо». Это не шутка

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Мировую транспортно-логистическую систему продолжает лихорадить из-за санитарных ограничений, которым пока не видно ни конца ни края. В этих условиях растёт важность России как связующего звена между Европой и Азией, способного обеспечить безопасный транзит грузов.  Не только безопасный, но и, что особенно важно, быстрый. Новое российское колесо позволит ускорить доставку почти вдвое. О том, почему эта новость имеет явное геополитическое измерение и не только расскажем в сегодняшнем выпуске.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=FE00uEJgI3o
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