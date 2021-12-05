Литература. Творчество Ф.И.Тютчева (1975)
Творчество Ф.И.Тютчева
Год производства: 1975
О жизни и творчестве Ф.И.Тютчева, об особенностях его лирики. Передачу из музея-усадьбы Мураново им. Ф.И.Тютчева ведет доктор филологических наук, правнук поэта К.В.Пигарев, участвуют поэтесса Б.Ахмадулина и з.а.РСФСР Э.Марцевич.
Гл. ред. науч.-поп. и обр. пр. 1975
Автор сценария – К.В. Пигарев
Режиссер – В.А. Сафронов
Ведущий – К.В. Пигарев
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