Главная » Видео, История, Мировоззрение

Летопись полувека. Год 1943

56 0

Летопись полувека. Год 1943
«Летопись полувека» – грандиозный телевизионный эпос еще совсем молодого советского телевидения, бесценное сокровище нашей кинодокументалистики. Это цикл документально-хроникальных передач, в котором впервые, год за годом, прослеживались «этапы большого пути» великой страны и великого народа за пятьдесят лет.
Третий военный год 1943 стал годом трудных побед в Сталинграде и на Курской дуге, прорыва блокады Ленинграда, форсирования Днепра и освобождения Киева, развертывания массового партизанского движения в Белоруссии и на Украине, освобождения Новороссийска, введения погон в Красной армии, встречи глав стран-союзников антигитлеровской коалиции в Тегеране, начала восстановления Днепрогэса.

Центральное телевидение СССР 1967
Автор сценария – Дмитрий Морозов
Режиссер – И. Кузнецов
Оператор – Г. Копаев
Текст читал – Юрий Яковлев
Текст читал – Юрий Левитан
Текст читал – Аркадий Песелев

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=H7E7R7KwPoQ
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Летопись полувека. Год 1925
Летопись полувека. Год 1917
Летопись полувека. Год 1918
Летопись полувека. Год 1919
Летопись полувека. Год 1920
Летопись полувека. Год 1921
Летопись полувека. Год 1923
Летопись полувека. Год 1924

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru