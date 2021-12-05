Летопись полувека. Год 1943
Летопись полувека. Год 1943
«Летопись полувека» – грандиозный телевизионный эпос еще совсем молодого советского телевидения, бесценное сокровище нашей кинодокументалистики. Это цикл документально-хроникальных передач, в котором впервые, год за годом, прослеживались «этапы большого пути» великой страны и великого народа за пятьдесят лет.
Третий военный год 1943 стал годом трудных побед в Сталинграде и на Курской дуге, прорыва блокады Ленинграда, форсирования Днепра и освобождения Киева, развертывания массового партизанского движения в Белоруссии и на Украине, освобождения Новороссийска, введения погон в Красной армии, встречи глав стран-союзников антигитлеровской коалиции в Тегеране, начала восстановления Днепрогэса.
Центральное телевидение СССР 1967
Автор сценария – Дмитрий Морозов
Режиссер – И. Кузнецов
Оператор – Г. Копаев
Текст читал – Юрий Яковлев
Текст читал – Юрий Левитан
Текст читал – Аркадий Песелев