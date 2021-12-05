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Игорь Растеряев: «Катастрофа русской жизни» #ещенепознер

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О чём этот выпуск:

00:00 Тизер

1:33 Когда Растеряев понял, что «Комбайнеры» стали хитом и как родилась эта песня

4:35 Играем «Комбайнеров» вживую

08:08 Кто такой Лёха Ляхов

10:52 Село Раковка и хутор Глинище

12:30 Диалоги о рыбалке

16:18 Борода батюшки, кагор и загородка из бабок и палок

19:50 «Все песни про степи написаны в Петербурге»

21:30 Играем «Русскую дорогу» вживую

27:45 Спектакль «Это чё за балаган?»

29:40 Дядя Гриша Выпряжкин

35:33 Великая история дяди Гриши про трактор

40:25 О книге

42:23 Лёня Макарочкин

46:12 Витя Рогачёв

47:10 Об учёбе в театральном институте

50:35 «Вранье, что у нас нет идеологии»: говорим о развале СССР

54:35 «Нам не надо никакого НАТО»

56:50 О патриотизме и ипотеке

59:39 Играем «Георгиевская ленточка» вживую

1:04:05 «Денег нет чинить. Да и зачем?» — о людях в Раковке и Глинище

1:05:58 Белый театр и театр «БУФФ»

1:17:24 «Ватник для меня — просто одежда»

1:18:40 Чей Крым?

1:20:10 О деревнях, областях и надежде

1:21:30 Играем «Ромашки» вживую

1:25:30 Cолдаты и розы в блёстках

1:29:58 «Песня про Юру Прищепного»

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PF2R2u-8Kpw
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