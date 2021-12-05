Игорь Растеряев: «Катастрофа русской жизни» #ещенепознер
О чём этот выпуск:
00:00 Тизер
1:33 Когда Растеряев понял, что «Комбайнеры» стали хитом и как родилась эта песня
4:35 Играем «Комбайнеров» вживую
08:08 Кто такой Лёха Ляхов
10:52 Село Раковка и хутор Глинище
12:30 Диалоги о рыбалке
16:18 Борода батюшки, кагор и загородка из бабок и палок
19:50 «Все песни про степи написаны в Петербурге»
21:30 Играем «Русскую дорогу» вживую
27:45 Спектакль «Это чё за балаган?»
29:40 Дядя Гриша Выпряжкин
35:33 Великая история дяди Гриши про трактор
40:25 О книге
42:23 Лёня Макарочкин
46:12 Витя Рогачёв
47:10 Об учёбе в театральном институте
50:35 «Вранье, что у нас нет идеологии»: говорим о развале СССР
54:35 «Нам не надо никакого НАТО»
56:50 О патриотизме и ипотеке
59:39 Играем «Георгиевская ленточка» вживую
1:04:05 «Денег нет чинить. Да и зачем?» — о людях в Раковке и Глинище
1:05:58 Белый театр и театр «БУФФ»
1:17:24 «Ватник для меня — просто одежда»
1:18:40 Чей Крым?
1:20:10 О деревнях, областях и надежде
1:21:30 Играем «Ромашки» вживую
1:25:30 Cолдаты и розы в блёстках
1:29:58 «Песня про Юру Прищепного»