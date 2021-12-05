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Федор Тютчев. Больше, чем любовь

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Больше, чем любовь. Федор Тютчев. Знаменитые романы и любовные истории. Истории великой любви
Федор Тютчев был глубоко привязан к баронессе Эрнестине Дернберг, которая ради него покинула Германию, однако это не помешало ему увлечься юной 22-летней Лелей Денисьевой. Как ни удивительно, но гордая баронесса смогла вынести предательство Тютчева.

Программы цикла «Больше, чем любовь» – это истории великой любви, запечатлённые в письмах и документах, стихах и картинах, звуках и знаках. Такие романы становилась не меньшими событиями культуры, чем сами произведения литературы, музыки или живописи.

Герои программ – незаурядные личности, оставившие яркий след в истории, науке и культуре, и собственной жизнью показавшие, каких вершин способен достичь человек в своих чувствах. О таких взаимоотношениях можно с полным правом сказать: это «больше, чем любовь». 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=g0tiLUfuI3A
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