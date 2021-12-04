Нина Ургант исполняет песню из кинофильма “Белорусский вокзал” (“Нам нужна одна победа”)

Текст песни:

Здесь птицы не поют,

Деревья не растут,

И только мы, к плечу плечо

Врастаем в землю тут.

Горит и кружится планета,

Над нашей Родиною дым,

И значит, нам нужна одна победа,

Одна на всех – мы за ценой не постоим.

Одна на всех – мы за ценой не постоим.

Припев:

Нас ждет огонь смертельный,

И все ж бессилен он.

Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный,

Десятый наш десантный батальон.

Десятый наш десантный батальон.

Лишь только бой угас,

Звучит другой приказ,

И почтальон сойдет с ума,

Разыскивая нас.

Взлетает красная ракета,

Бьет пулемет неутомим,

И значит нам нужна одна победа,

Одна на всех – мы за ценой не постоим.

Одна на всех – мы за ценой не постоим.

Припев.

От Курска и Орла

Война нас довела

До самых вражеских ворот.

Такие, брат, дела.

Когда-нибудь мы вспомним это,

И не поверится самим.

А нынче нам нужна одна победа,

Одна на всех – мы за ценой не постоим.

Одна на всех – мы за ценой не постоим.

Припев.

Композитор и автор слов: Булат Окуджава



Фрагмент концертной программы "Нина Ургант"

Ленинградское ТВ, 1974 г.