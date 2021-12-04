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Нина Ургант “Нам нужна одна победа”. Песня из кинофильма “Белорусский вокзал” (1974)

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Нина Ургант исполняет песню из кинофильма “Белорусский вокзал” (“Нам нужна одна победа”)
Текст песни:

Здесь птицы не поют,
Деревья не растут,
И только мы, к плечу плечо
Врастаем в землю тут.

Горит и кружится планета,
Над нашей Родиною дым,
И значит, нам нужна одна победа,
Одна на всех – мы за ценой не постоим.
Одна на всех – мы за ценой не постоим.

Припев:

Нас ждет огонь смертельный,
И все ж бессилен он.
Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный,
Десятый наш десантный батальон.
Десятый наш десантный батальон.

Лишь только бой угас,
Звучит другой приказ,
И почтальон сойдет с ума,
Разыскивая нас.

Взлетает красная ракета,
Бьет пулемет неутомим,
И значит нам нужна одна победа,
Одна на всех – мы за ценой не постоим.
Одна на всех – мы за ценой не постоим.

Припев.

От Курска и Орла
Война нас довела
До самых вражеских ворот.
Такие, брат, дела.

Когда-нибудь мы вспомним это,
И не поверится самим.
А нынче нам нужна одна победа,
Одна на всех – мы за ценой не постоим.
Одна на всех – мы за ценой не постоим.

Припев.

Композитор и автор слов: Булат Окуджава
 
Фрагмент концертной программы "Нина Ургант"
Ленинградское ТВ, 1974 г.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=QZAEdIIpboc
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