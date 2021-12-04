Главная » Невероятное в мире, Политика

Нельзя дискредитировать отношения с Россией

111 0


Прокуратура Белоруссии заблокировала на территории страны помойку "Наш дом" в том числе и по причине того, что ресурс "дискредитировал отношения России и Белоруссии".

Генеральный прокурор Республики Беларусь Андрей Швед на основании законов Республики Беларусь «О противодействии экстремизму» и «О средствах массовой информации» вынес постановление об ограничении доступа к сайту организации «Международный Центр Гражданских Инициатив «Наш дом» «nash-dom.info» (г.Вильнюс).

Также данным постановлением установлен запрет на срок 6 месяцев на возобновление доступа к указанному интернет-ресурсу по заявлению его владельца.

Справочно. В частности, согласно п.п. 1.3 п.1 ст.38 Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации» в СМИ, на интернет-ресурсах запрещено распространение информации, направленной на пропаганду войны, экстремистской деятельности или содержащей призывы к такой деятельности, а также другой информации, распространение которой способно нанести вред национальным интересам Республики Беларусь.

Генпрокуратура выявила названный интернет-ресурс в рамках мониторинга – на нем с 2020 года агрессивно и бездоказательно критиковались общественно-политическая ситуация в Беларуси и ее руководство.

На сайте организации систематически размещалась недостоверная либо умышленно искаженная информация. При этом выводы и заключения авторов большинства публикаций были изложены таким образом, чтобы сознательно повысить уровень напряженности и противостояния в обществе, создать атмосферу неприятия любых действий правоохранителей, возбудить вражду в отношении данной социальной группы.

Там же публиковались материалы, направленные на разжигание национальной вражды или розни в отношении граждан Российской Федерации и ее руководства. В отдельных статьях сознательно дискредитировались взаимоотношения Беларуси и России.

Для исполнения постановление Генерального прокурора Республики Беларусь направлено в республиканское унитарное предприятие по надзору за электросвязью «БелГИЭ».

https://prokuratura.gov.by/ru/media/novosti/zashchita-sotsialnykh-prav-grazhdan/v-inykh-sferakh/narushili-zakonodatelstvo-o-protivodeystvii-ekstremizmu-i-smi-genprokuror-prinyal-reshenie-ob-ograni/ – цинк

Так сказать прицепом к арестам долбодятлов, глумившихся над погибшими десантниками. Но этим конечно ограничиваться не стоит, там еще убирать и убирать.

Помойку можно оценить вот здесь https://nash-dom.info/
Там среди партнеров значится министерство иностранных дел Литвы, а среди основных кампаний значится борьба за закрытие белорусской АЭС. Что по странному (нет) совпадению совпадает с линией Польши и Литвы.
Тут скорее вопрос, почему эта помойка вообще столько проработала и закрыта только сейчас. Видимо раньше многовекторность мешала, а сейчас уже смысла терпеть ее нет и весь этот мусор отравляют по месту упокоения.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7265616.html
Метки: белоруссия, лукашенко, прокуратура, Россия
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Демократия для избранных: В США предложили дискредитировать и блокировать российские СМИ
Новости России и Крыма. Сегодня 9 ноября 2014
Россия-2015: что нас ждет?
США пытаются воевать с Китаем через Россию
Россия-2017: «внутренний фронт» приходит в движение Сворачивание санкций может обернуться ростом социального недовольства в стране
Оценка деятельности и намерений России на американских выборах
Новости Украины и Новороссии 03 марта 2017
Что стоит за попытками пересмотра итогов Великой Отечественной войны?

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru