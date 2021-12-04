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Не факт. Крымская война

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В октябре 1853 года началась Крымская война. Российской империи противостояла мощная коалиция – Великобритания, Франция, Османская империя и Сардинское королевство. Боевые действия разворачивались, в основном, в районе Черного моря и в Крыму. Для России они были тяжелыми и неудачными. А вот одну из главных своих побед в этой войне русские одержали почти за десять тысяч километров от Крыма – на Камчатке. В августе 1854 года англо-французская эскадра боевых кораблей подошла к берегам полуострова и высадила десант. Он попытался захватить Петропавловск. В бой с эскадрой и десантниками вступил гарнизон и жители города. Их силы уступали силам противника почти вдвое. Эти события вошли в историю под названием героической «Петропавловской обороны». Но зачем англичанам и французам был нужен Петропавловск? Как оборонявшимся удалось отстоять город и заставить западную эскадру отступить? Какое отношение к сражению на Камчатке имел король Гавайских островов? И почему покончил с собой командующий англо-французской эскадрой?

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=glXhjw1lKZw
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